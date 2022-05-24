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蒲亭身家6兆卻難追蹤？俄國親信貪汙、寡頭斂財缺一不可

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動侵烏戰爭，受到全球經濟制裁但本人詳細資產卻讓西方國家難以追蹤。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動侵烏戰爭，受到全球經濟制裁但本人詳細資產卻讓西方國家難以追蹤。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-24 19:15:08

俄羅斯今年3月起對烏克蘭發動軍事行動，總統蒲亭（Vladimir Putin）本人作為軍事司令遭到世界抵制，與他關係親密的克宮高層、家人、寡頭等海外資產也接連遭歐盟和英、美各國凍結；然而根據資料顯示，蒲亭的個人財產早就與俄羅斯政府混為一體，追溯源頭幾乎成為「不可能的任務」，換句話說外傳身家超過2000億美元的蒲亭，實際上擁有的資源或許更超乎外界想像。

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說起蒲亭的個人資產，美國商業雜誌《財星》（Fortune）曾描述蒲亭可能是「世上最有錢的人之一」，總資產甚至高達2000億美元（約為當時新台幣6兆元），這已經比現在的全球首富馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）還要富裕，而根據克里姆林宮的官方聲明，2018年蒲亭在總統大選期間申報的個人財產，他的年收入為14萬美元（約新台幣416萬元，約月薪35萬元），名下擁有3輛汽車、一輛拖車以及2間分別為22坪和74坪的公寓，但這恐怕只是冰山一角。

撇開帳面數字，蒲亭本人的生活過得相當優渥。《財星》報導指出，蒲亭曾被拍到配戴一支價值6萬美元的百達翡麗萬年曆腕表，在宣布攻烏後，蒲亭又在併吞克里米亞八周年的20萬人集會上穿著高檔行頭出席，有網友分析他當時身穿義大利知名品牌 Loro Piana 的羽絨外套，該件有著「羊絨界百達翡麗」美稱的大衣售價1萬英鎊（約新台幣37萬元），內搭的高領針織衣則要2400英鎊（約新台幣9萬元），也就是說他光是上半身的行頭就要新台幣46萬元。

▲俄羅斯莫斯科18日舉行愛國集會，慶祝俄國2014年併吞克里米亞，現場湧入數以萬計揮舞國旗的群眾，總統蒲亭在集會上信誓旦旦指出，俄國將在烏克蘭勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯莫斯科18日舉行愛國集會，慶祝俄國2014年併吞克里米亞，現場湧入數以萬計揮舞國旗的群眾，總統蒲亭在集會上信誓旦旦指出，俄國將在烏克蘭勝出。（圖／美聯社／達志影像）
不僅如此，蒲亭的吃穿用度也大有來頭。2016年國際調查記者聯盟揭露的巴拿馬文件顯示，蒲亭親信與家人的財產中，有一艘價值約1億美元的巨型遊艇、價值5億美元遊艇船隊和建立在黑海懸崖頂上的豪宅，這棟被譽為俄羅斯最大的私人住宅的「黑海皇宮」內，多數都由義大利奢侈品牌「Citterio Atena」打造，包含價值50萬美元的餐廳家具、價值5.4萬美元的酒吧桌和超過10萬美元的葡萄酒等等，每年還得動用40名員工、花費200萬美元來維護。

此外，蒲亭還擁有58架飛機和直升機，包含一架價值7.16億美元飛機，讓他在陸海空三方都擁有交通工具，不過當然蒲亭對於這些資產一概持否認態度，因為不少外媒指出，這些蒲亭所獲得的錢財，多半來自藉由國家建設或支出等項目，利用洗錢手段將大筆黑錢撈入自己的口袋。

要說起蒲亭如何從國家開始動手腳，必須得從1999年被時任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）欽點為總理當時說起，蒲亭一路從總理、代理總統、直到登上總統寶座，期間逐漸靠著毒殺、攏絡親信等手段排除異議分子與政敵，也靠拉攏或威脅俄羅斯企業家，並從中獲取現金或股份，當時曾有一名俄國富豪霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）因金援國內反對派，遭當局以詐欺、逃稅等罪名逮捕入獄，其他寡頭也明白蒲亭「殺雞儆猴」的訊息，只好選擇投靠蒲亭，親者分一杯羹，遠者則明哲保身。

▲有外媒引述消息來源踢爆，俄國寡頭阿布洛莫維奇曾於月初斡旋俄烏談判後出現中毒症狀。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒引述消息來源踢爆，俄國寡頭阿布洛莫維奇曾於月初斡旋俄烏談判後出現中毒症狀，這也是外界盛傳蒲亭對付異議者一貫的伎倆。（圖／美聯社／達志影像）
不僅如此，美媒《外交電報》（diplomatic cables）也曾指出，蒲亭雖然帳面上並無龐大資產紀錄，但因為身旁寡頭與親信能夠以代理人（proxy）方式握有財產，因此本人根本無須擔心帳面資料。所謂「代理人」指的就是當蒲亭需要動用資金時，不僅能從國庫裡撈錢，還能從身邊信任的權力圈中「提款」，例如能源巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝欽（Igor Sechin）就早和蒲亭交好，兩人看似並未擁有任何資產，實則上海外帳戶卻能互通有無，靠著出口天然氣與石油賺取外匯，為蒲亭提供源源不絕的資金。
 

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