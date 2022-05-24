蒲亭身家6兆卻難追蹤？俄國親信貪汙、寡頭斂財缺一不可

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撇開帳面數字，蒲亭本人的生活過得相當優渥。《財星》報導指出，蒲亭曾被拍到配戴一支價值6萬美元的百達翡麗萬年曆腕表，在宣布攻烏後，蒲亭又在併吞克里米亞八周年的20萬人集會上穿著高檔行頭出席，有網友分析他當時身穿義大利知名品牌 Loro Piana 的羽絨外套，該件有著「羊絨界百達翡麗」美稱的大衣售價1萬英鎊（約新台幣37萬元），內搭的高領針織衣則要2400英鎊（約新台幣9萬元），也就是說他光是上半身的行頭就要新台幣46萬元。
不僅如此，蒲亭的吃穿用度也大有來頭。2016年國際調查記者聯盟揭露的巴拿馬文件顯示，蒲亭親信與家人的財產中，有一艘價值約1億美元的巨型遊艇、價值5億美元遊艇船隊和建立在黑海懸崖頂上的豪宅，這棟被譽為俄羅斯最大的私人住宅的「黑海皇宮」內，多數都由義大利奢侈品牌「Citterio Atena」打造，包含價值50萬美元的餐廳家具、價值5.4萬美元的酒吧桌和超過10萬美元的葡萄酒等等，每年還得動用40名員工、花費200萬美元來維護。
此外，蒲亭還擁有58架飛機和直升機，包含一架價值7.16億美元飛機，讓他在陸海空三方都擁有交通工具，不過當然蒲亭對於這些資產一概持否認態度，因為不少外媒指出，這些蒲亭所獲得的錢財，多半來自藉由國家建設或支出等項目，利用洗錢手段將大筆黑錢撈入自己的口袋。
要說起蒲亭如何從國家開始動手腳，必須得從1999年被時任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）欽點為總理當時說起，蒲亭一路從總理、代理總統、直到登上總統寶座，期間逐漸靠著毒殺、攏絡親信等手段排除異議分子與政敵，也靠拉攏或威脅俄羅斯企業家，並從中獲取現金或股份，當時曾有一名俄國富豪霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）因金援國內反對派，遭當局以詐欺、逃稅等罪名逮捕入獄，其他寡頭也明白蒲亭「殺雞儆猴」的訊息，只好選擇投靠蒲亭，親者分一杯羹，遠者則明哲保身。
不僅如此，美媒《外交電報》（diplomatic cables）也曾指出，蒲亭雖然帳面上並無龐大資產紀錄，但因為身旁寡頭與親信能夠以代理人（proxy）方式握有財產，因此本人根本無須擔心帳面資料。所謂「代理人」指的就是當蒲亭需要動用資金時，不僅能從國庫裡撈錢，還能從身邊信任的權力圈中「提款」，例如能源巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝欽（Igor Sechin）就早和蒲亭交好，兩人看似並未擁有任何資產，實則上海外帳戶卻能互通有無，靠著出口天然氣與石油賺取外匯，為蒲亭提供源源不絕的資金。