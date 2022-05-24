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種硬質玉米好時機到！每公頃可領最高7萬獎勵金

▲農委會農糧署規劃擴大推廣種植硬質玉米，除提供每公頃最高7萬元的獎勵金外，也放寬可申領契作硬質玉米獎勵資格。（圖／農糧署農糧署提供）
▲農委會農糧署規劃擴大推廣種植硬質玉米，除提供每公頃最高7萬元的獎勵金外，也放寬可申領契作硬質玉米獎勵資格。（圖／農糧署農糧署提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-24 19:42:26

受到極端氣候、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭引發國際局勢詭譎動盪等突發、不確定的緊急事件，全球供應鏈遭受衝擊，為提升國產飼料供應量能，農委會農糧署規劃擴大推廣種植硬質玉米，除提供每公頃最高7萬元的獎勵金外，也放寬可申領契作硬質玉米獎勵資格，鼓勵農民多種玉米。

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農糧署表示，原申報種植契作硬質玉米的土地，必需符合綠色環境給付計畫基期年資格的土地，也就是俗稱可以申報休耕及轉契作的土地，但本次為提升國產飼料供應量能，除原本可受理申報的土地外，特別放寬請領資格。

農糧署說明，只要農友的土地屬於非都市土地的特定農業區及一般農業區的農牧用地，台糖地除外，自第2期作起，也可種植硬質玉米，申領契作獎勵每公頃6萬元，如果是農糧署輔導的小地主大專業農，還有加碼每公頃1萬元，也就是每公頃可以領到最高7萬元的高額獎勵金。

農糧署指出，近年國內每年飼料玉米進口量約400萬公噸以上，目前國產硬質玉米一年產量約8.8萬公噸，自給率僅2%，國內需求量大，沒有銷售問題，農友可以自行與飼料廠、畜牧場、食品加工廠辦理契作，契作條件自行商議，也可以與農糧署輔導的契作主體契作。

農糧署進一步提到，本年度輔導的契作主體有財團法人中央畜產會及嘉義縣義竹鄉農會，契作價格基本每公斤9元，如果契作主體實際加權平均銷售價格超過每公斤9元，超過部分會在銷售結束後全數回饋農民；如果契作主體實際加權平均銷售價格低於每公斤9元，則在每公頃產量6公噸以內仍以每公斤9元收購，超過6公噸部分，則按實際加權平均價格收購。

農糧署喊話，該契作條件對農友相當有保障，以近年硬質玉米每公頃平均產量約5.85公噸、每公斤基本契作價格9元估算，每公頃農民收益約4.5萬元，優於2期休耕，與2期稻作相當，如果未來市場價格高於每公斤9元，則農民收益會更高。

農糧署也提醒，為利農民申報契作硬質玉米，本次硬質玉米申報期放寬全國統一自6月1日至7月31日截止，該署鼓勵有興趣種植的農友於該期間內，踴躍前往全國各鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理申報。

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