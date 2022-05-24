種硬質玉米好時機到！每公頃可領最高7萬獎勵金

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農糧署說明，只要農友的土地屬於非都市土地的特定農業區及一般農業區的農牧用地，台糖地除外，自第2期作起，也可種植硬質玉米，申領契作獎勵每公頃6萬元，如果是農糧署輔導的小地主大專業農，還有加碼每公頃1萬元，也就是每公頃可以領到最高7萬元的高額獎勵金。
農糧署指出，近年國內每年飼料玉米進口量約400萬公噸以上，目前國產硬質玉米一年產量約8.8萬公噸，自給率僅2%，國內需求量大，沒有銷售問題，農友可以自行與飼料廠、畜牧場、食品加工廠辦理契作，契作條件自行商議，也可以與農糧署輔導的契作主體契作。
農糧署進一步提到，本年度輔導的契作主體有財團法人中央畜產會及嘉義縣義竹鄉農會，契作價格基本每公斤9元，如果契作主體實際加權平均銷售價格超過每公斤9元，超過部分會在銷售結束後全數回饋農民；如果契作主體實際加權平均銷售價格低於每公斤9元，則在每公頃產量6公噸以內仍以每公斤9元收購，超過6公噸部分，則按實際加權平均價格收購。
農糧署喊話，該契作條件對農友相當有保障，以近年硬質玉米每公頃平均產量約5.85公噸、每公斤基本契作價格9元估算，每公頃農民收益約4.5萬元，優於2期休耕，與2期稻作相當，如果未來市場價格高於每公斤9元，則農民收益會更高。
農糧署也提醒，為利農民申報契作硬質玉米，本次硬質玉米申報期放寬全國統一自6月1日至7月31日截止，該署鼓勵有興趣種植的農友於該期間內，踴躍前往全國各鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理申報。