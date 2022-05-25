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Google街景「最夯地點」是它！擊敗101奪冠　網朝聖懵了

▲Google街景公布的搜尋排行中，台北101僅排行第17名。（圖／翻攝自象山看台北 - 4K即時影像畫面截圖）
▲Google街景公布的搜尋排行中，台北101僅排行第17名。（圖／翻攝自象山看台北 - 4K即時影像畫面截圖）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 16:00:16

許多民眾都有使用Google Maps的習慣，尤其是外出旅遊、查找地點時，搭配查看街景的功能，可以更加瞭解景點狀況，而Google也在該功能推出15週年之際，公開台人最常點擊的25個地點，沒想到台灣知名景點「101大樓」，竟只得到排行中的第17名。

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▲7-11的東崎門市，意外是「台灣最多點擊」的冠軍。（圖／翻攝Google Maps）
▲7-11的東崎門市，意外是「台灣最多點擊」的冠軍。（圖／翻攝Google Maps）
根據Google官方公布，觀察過去一年（2021 年 5 月到 2022 年 4 月）的街景服務使用數據，台灣最多點擊的熱門地點，第一名為「7-11東崎門市」，位在彰化縣鹿港鎮；第二名為高雄市「城中大廈」，在2021年10月發生嚴重火災，造成46死41傷的慘況。

▲Google街景服務在過去一年中，全台灣最熱門的瀏覽地點。（圖／翻攝自Google）
▲Google街景服務在過去一年中，全台灣最熱門的瀏覽地點。（圖／翻攝自Google）
第三名「台中火車站」；第四名為「仁惠婦幼醫院」位在高雄市鳳山區；第五名為7-11「台東大武門市」；第六名為「百桂食品」，該食品公司因台中瑪莎拉蒂惡少一案，受到大量網友關注，網友更一度發起抵制、狂刷一星負評。

第七名為苗栗縣「白沙屯拱天宮」，目前媽祖徒步進香活動已到6天，儘管疫情嚴峻，仍吸引許多虔誠香燈腳隨行；第八名為高雄市「第一商業銀行梓本分行」；第九名是「桃園火車站」；第十名為旅遊景點，合歡山「武嶺」。

該排名被粉專《地圖新鮮事 RiChi》轉載分享，更笑問「可以請Google大大說明一下，為什麼這小七店第一名呢？」網友也紛紛猜測，「小七應該是車隊集合點」、「貼完文之後，小7東崎門市馬上搜尋數又大增，大家都好奇是長哪樣在哪」、「神奇了，車站景點什麼的我可以理解，其他？」

▲Google 街景服務在過去一年全球十大熱搜國家及城市排行榜。(圖／官方提供)
▲Google 街景服務在過去一年全球十大熱搜國家及城市排行榜。(圖／官方提供)
除此之外，Google街景服務的使用數據中，「台灣」、「台北」等關鍵字，剛好皆獲得「全球十大熱搜國家」、「全球十大熱搜城市」的第八名。根據《NOWnews今日新聞》報導，Google也特別設計10天限定版導航圖標，在電腦上街景衣夾人也將戴上生日帽、手拿氣球一同慶祝。（編輯：鍾怡婷）

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