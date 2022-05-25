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減輕癌友家庭子女經濟壓力　癌症希望基金會推免費培訓課程

減輕癌友家庭子女經濟壓力　癌症希望基金會推免費培訓課程
減輕癌友家庭子女經濟壓力　癌症希望基金會推免費培訓課程

健康醫療網

2022-05-25 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】杏杏是一個18歲的大學新鮮人，原本打算大學到外縣市闖蕩的她，在高三選填志願時，突然得知媽媽確診癌症的消息，為了就近協助媽媽，更為此改變自己的大學志向。媽媽開始治療後，她才知道，原來長久以來的咳嗽、胸悶都可能是癌症的警訊，當她目睹媽媽在治療時虛弱蒼白的模樣，與她記憶裡的母親形象大相逕庭，媽媽不再像是鋼鐵人般可以一邊工作養家，還能事先準備好所有的事情，關心她跟妹妹的學校生活。

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「癌症」也深深地衝擊她的心靈，她懊悔自己為什麼沒有在媽媽當初不舒服時，堅持要她就醫檢查，也讓她思考自己可以做點什麼，她開始拼命尋找工讀機會，她選擇減少跟大一同學相聚的時間、也不參加社團，她不敢讓媽媽知道自己的擔心與難過，只希望能分擔媽媽的壓力，即便她從頭到尾也非常害怕，不僅擔心媽媽治療過程的順利與否、還要煩惱下一餐的飯錢跟就學的費用在哪。兼顧工讀與學業的她，除了對現況的疲乏，也對未來的藍圖感到茫然，她沒有信心能實現她的夢想，但杏杏還是得偽裝堅強地陪伴媽媽、安慰緊張害怕的妹妹，在她們的面前表現得胸有成竹。杏杏說：「我內心也曾問，為何我要經歷同年紀同學不需經歷的事，如果能早點知道這些防癌資訊，有機會能聽到其他同路人的經驗分享，肯定自己的價值，我也許能支持其他與自己相同處境的人。」

杏杏的心路歷程是這群家裡深受癌症風暴襲擊的大專子女常見的處境，癌症希望基金會「防癌宣導講師工作坊」希望提供癌友家庭大專子女免費3場講師培訓課程(7/23、8/6、8/20)，結合工讀與獎勵金機制，減輕癌友子女因罹癌事件面臨的經濟壓力，同時轉化因父母罹癌事件影響的個人生命經驗，以「過來人」的身分闡述正向面對困境、肯定自我價值，翻轉「被動受助」的做法，鼓勵癌友子女對精進自我能力的追求，提升社會競爭力，進而達到未來性的改變。同時，實踐社會公益，前往國中小學校合辦半日防癌宣導營，提升兒少防癌知能。通過報名面試獲得充實自我的機會，且有機會獲得最高1萬7,000元的獎金喔！

報名資格：

1.父或母癌症治療中(如手術、化療、放射線治療、標靶、免疫藥物治療)或結束三年內且穩定追蹤者。

2.就讀日間部大專院校或五專四-五年級或二技/專或七年一貫制4-7年級之25歲以下在學子女，具正式學制且有學籍證明者。(不含空大、空專、進修學院、空中進修學院、補校、夜間部等)

3.因父母罹癌事件帶來重大改變，如影響生涯及生活規劃。

4.以能配合工作坊培訓及一場校園宣導營(預計9-11月執行完成)的同學為主。

報名詳情請至台灣癌症資源網https://user115711.psee.io/3vayn7




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53877

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