減輕癌友家庭子女經濟壓力　癌症希望基金會推免費培訓課程

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杏杏的心路歷程是這群家裡深受癌症風暴襲擊的大專子女常見的處境，癌症希望基金會「防癌宣導講師工作坊」希望提供癌友家庭大專子女免費3場講師培訓課程(7/23、8/6、8/20)，結合工讀與獎勵金機制，減輕癌友子女因罹癌事件面臨的經濟壓力，同時轉化因父母罹癌事件影響的個人生命經驗，以「過來人」的身分闡述正向面對困境、肯定自我價值，翻轉「被動受助」的做法，鼓勵癌友子女對精進自我能力的追求，提升社會競爭力，進而達到未來性的改變。同時，實踐社會公益，前往國中小學校合辦半日防癌宣導營，提升兒少防癌知能。通過報名面試獲得充實自我的機會，且有機會獲得最高1萬7,000元的獎金喔！
報名資格：
1.父或母癌症治療中(如手術、化療、放射線治療、標靶、免疫藥物治療)或結束三年內且穩定追蹤者。
2.就讀日間部大專院校或五專四-五年級或二技/專或七年一貫制4-7年級之25歲以下在學子女，具正式學制且有學籍證明者。(不含空大、空專、進修學院、空中進修學院、補校、夜間部等)
3.因父母罹癌事件帶來重大改變，如影響生涯及生活規劃。
4.以能配合工作坊培訓及一場校園宣導營(預計9-11月執行完成)的同學為主。
報名詳情請至台灣癌症資源網https://user115711.psee.io/3vayn7
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53877
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