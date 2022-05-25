特企／《天涯明月刀》全新改版　武林爭霸最強幫派！

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就算沒有參賽的幫派或獨行少俠也沒關係，賽事進行的其間也能參與競猜活動，依據勝負結果的不同來獲得不同數量的蕩劍幣獎勵，以及賽事結束後的也會發放的全服獎勵！讓大家一同享受「天地驚雷爭霸戰」的對決切磋祭典吧！
本次更新也帶來了全新活動邀請少俠們一同參與！只要於活動期間內至活動網頁綁定角色帳號，並完成指定的活動任務即可獲取兌換積分！除了內含趣味道具「空氣鞍甲」以及其他優質虛寶的組合包「風雷縱橫登錄禮」外，還有像是全套服飾「會飲征年」、大悲賦質料組、千人千面質料組等各式各樣實用道具等著大家，簡單領取豐富道具機會還請大家不要錯過！
配合幫派戰的改版活動，商城也同步推出了全新時裝與CP值超高的禮盒，想要趁勢蒐集與取得優惠划算道具，也請不要錯過商城的期間限定商品喔！而NEXON TAIWAN也正持續準備《天涯明月刀》後續的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息，讓NEXON TAIWAN帶給各位玩家無與倫比的武俠感動。
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