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特企／《天涯明月刀》全新改版　武林爭霸最強幫派！

▲冠亞軍限定坐騎－嘯月·萬夜驚。（圖／資料照片）
▲冠亞軍限定坐騎－嘯月·萬夜驚。（圖／資料照片）

本報訊

2022-05-25 17:34:01

幫戰之爭，風雲再起！由NEXON TAIWAN代理營運的多人武俠線上遊戲《天涯明月刀》將迎來最盛大的幫派頂上對決！

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「天地驚雷爭霸戰」乃天下勢力為至高榮耀而戰，成王敗寇，當由天下武林共同見證！只要是符合官網公告期間「天地風雲聯賽」戰區的前16名幫派，即可派出幫派中的80位少俠參戰！透過為期兩週的單小組循環賽以及三戰兩勝制的八強至冠亞淘汰賽來脫穎而出，成為武林中的最強幫派！冠亞軍的隊伍除了有限定坐騎「嘯月·萬夜驚」、鞍具甚至是專屬的王者頭頂圖案等獎勵可領取之外，冠亞軍幫派的幫主將會擁有高聳入雲彼此相望的榮耀巨像矗立在比賽場地「天火島」正中央，而所有參賽幫派的成員都能獲得名次對應之獎勵！正所謂沒有功勞也有苦勞，請大家努力的讓自己的幫派擠身前16強，藉此盛大的「天地驚雷爭霸戰」來奪得武林第一幫派的殊榮！

就算沒有參賽的幫派或獨行少俠也沒關係，賽事進行的其間也能參與競猜活動，依據勝負結果的不同來獲得不同數量的蕩劍幣獎勵，以及賽事結束後的也會發放的全服獎勵！讓大家一同享受「天地驚雷爭霸戰」的對決切磋祭典吧！

本次更新也帶來了全新活動邀請少俠們一同參與！只要於活動期間內至活動網頁綁定角色帳號，並完成指定的活動任務即可獲取兌換積分！除了內含趣味道具「空氣鞍甲」以及其他優質虛寶的組合包「風雷縱橫登錄禮」外，還有像是全套服飾「會飲征年」、大悲賦質料組、千人千面質料組等各式各樣實用道具等著大家，簡單領取豐富道具機會還請大家不要錯過！

配合幫派戰的改版活動，商城也同步推出了全新時裝與CP值超高的禮盒，想要趁勢蒐集與取得優惠划算道具，也請不要錯過商城的期間限定商品喔！而NEXON TAIWAN也正持續準備《天涯明月刀》後續的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息，讓NEXON TAIWAN帶給各位玩家無與倫比的武俠感動。

《天涯明月刀》官方網站：https://tw.nexon.com/sky/
《天涯明月刀》官方粉絲團：https://www.facebook.com/SkyOnline.TW/

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