COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／8more推出白木耳自救箱齊心抗疫！力挺第一線

▲8more力行公益力挺第一線（圖／品牌提供）
▲8more力行公益力挺第一線（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-26 12:33:34

因台灣近日疫情嚴峻，確診人數不斷創高峰，2022年截至5月25日已累計約 155萬多人被確診感染Omicron。嚴峻情勢下，特別體察所有第一線協助民眾的無名英雄們，台灣在地餐飲業者「8more台灣白木耳領導品牌」發起「力挺第一線，讓我們一起齊心抗疫，守護台灣」的活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該活動由8more板橋校前門市店長親送美味健康飲至新北市政府社會局，給不分晝夜仍堅守岡位服務，沒時間用餐的前線人員加油打氣、快速補充能量，後續也持續捐贈白木耳飲給醫護單位，持續挺台灣，一起加油一起健康！

不舒服如何快速補充營養

這段日子不少民眾來電詢問「不舒服可以吃什麼」、「等不到關懷箱」、「我家孩子吃不下了怎麼辦？」 台北市中醫師公會前理事同為「信任中醫診所」院長陳信任中醫師表示，這段日子，若因感染的不舒服或痊癒後的後遺症，適當藥物、多喝溫水，飲食少刺激性、多 用食療是不傷身的最佳選擇，如食用白木耳飲等。

8more創辦人林益慶表說，近三四年來白木耳健康飲，帶動白色食物的健康風潮，現在更在疫情嚴峻時刻發起「力挺第一線，讓我們一起齊心抗疫，守護台灣」的活動，持續支援前線戰士，力挺這段時間不分晝夜服務民眾的無名英雄們可以補充營養。

白木耳飲自救箱　免費送給民眾

因台灣近日受感染民眾數量不斷升高，8more深知在這個時期必須站出來，因此每日限量提供免費「8more自救箱」給需要的民眾有機會領取到。「8more自救箱」針對日常保養、有症狀者、康復後修護三類不同族群的需求，安排了三種組合做出最好自我保養修護的搭配。每日限量一整箱直接免費送。



8more自救箱粉絲專頁活動：https://8more.tw/zMcoh

8more官方Line帳號：https://8more.tw/nlO1X

8more免費客服：0800-777-852（吃吃吃-白木耳）

還是有希望！李秉穎：疫情緩升緩降　達群體免疫有望開放

疫情仍在高原期　何時可群體免疫？陳時中揭「關鍵數字」

居家隔離「心好累」快憂鬱症！ 5招提升情緒、改善心理健康

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀