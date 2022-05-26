特企／8more推出白木耳自救箱齊心抗疫！力挺第一線

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不舒服如何快速補充營養
這段日子不少民眾來電詢問「不舒服可以吃什麼」、「等不到關懷箱」、「我家孩子吃不下了怎麼辦？」 台北市中醫師公會前理事同為「信任中醫診所」院長陳信任中醫師表示，這段日子，若因感染的不舒服或痊癒後的後遺症，適當藥物、多喝溫水，飲食少刺激性、多 用食療是不傷身的最佳選擇，如食用白木耳飲等。
8more創辦人林益慶表說，近三四年來白木耳健康飲，帶動白色食物的健康風潮，現在更在疫情嚴峻時刻發起「力挺第一線，讓我們一起齊心抗疫，守護台灣」的活動，持續支援前線戰士，力挺這段時間不分晝夜服務民眾的無名英雄們可以補充營養。
白木耳飲自救箱 免費送給民眾
因台灣近日受感染民眾數量不斷升高，8more深知在這個時期必須站出來，因此每日限量提供免費「8more自救箱」給需要的民眾有機會領取到。「8more自救箱」針對日常保養、有症狀者、康復後修護三類不同族群的需求，安排了三種組合做出最好自我保養修護的搭配。每日限量一整箱直接免費送。
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