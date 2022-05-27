父親中風深夜摔下床！脫口「我在等死」　金曲歌后心碎了

台語歌后曾心梅近日登上年代電視台音樂節目《那些年。那些歌》，演唱許多經典歌曲，當年以一首〈酒是舞伴你是性命〉走紅歌壇，許久沒上節目的她坦言得知主持人是陳國華才願意現身螢光幕前。她展現久違的「模仿技能」，用蔡秋鳳招牌的濃厚鼻音唱腔演唱鐵達尼號主題曲，讓陳國華忍不住笑翻，場面相當逗趣。話鋒一轉，談到父親的情況，曾心梅感嘆地說，爸爸經歷二次中風，無法自理漸漸喪志，意志消沉覺得自己就是在等死，這也讓曾心梅意識到「原來一個人的生命，是那樣的脆弱」。





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▲曾心梅演唱經典歌曲。（圖／年代提供）

▲曾心梅談起出道過程。（圖／年代提供）

曾心梅曾拿下2座金曲歌后，以一首〈天公疼憨人〉奠定歌后地位，歌曲的高傳唱度也成為許多選秀節目的首選。談到出道故事，曾心梅透露，當初意外發現自己可以將各式各樣唱腔模仿得出神入化，於是便登上當時火紅的綜藝節目《龍兄虎弟》上模仿惠妮休斯頓唱〈I Will Always Love You〉，沒想到竟大獲好評，知名度大開。不僅如此，她也在節目中用蔡秋鳳招牌的「濃厚的鼻音唱腔」，演唱一段鐵達尼號主題曲，立刻讓陳國華笑到整個人往後仰，曾心梅還笑虧「怎麼沒有人鼓掌，這樣對嗎」立刻笑翻全場。





▲ 曾心梅（左）模仿蔡秋鳳唱鐵達尼號主題曲。（圖／年代提供）

談到爸爸因二次中風導致完全無法自理的情況時，曾心梅感嘆地說，其實在照顧的過程中並不順利，某天半夜爸爸不小心從床上摔下來，但母女倆力氣太小，無法將爸爸扶回床上，為此媽媽下定決心將爸爸送去療養機構，希望他能擁有更完善的照護；某天曾心梅去探望爸爸時，發現他坐在輪椅上仰望天空，出於好奇便詢問他在想什麼，沒想到爸爸竟回應：「我在等死。」此話一出，瞬間讓曾心梅意識到「原來一個人的生命，是那樣的脆弱」，讓她相當心疼。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。



