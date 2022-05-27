茄子煮完總是黑黑的？內行下鍋「多2步驟」：4分鐘變極品
茄子無論是在小孩學校的餐桶，或是家中的餐桌，都是常見的家常菜，不過許多人在烹煮起鍋後，都會發現茄子無法維持原先漂亮的紫色，對此有網友也分享自身做法，在下鍋前後各多做1個步驟，就讓茄子呈現完美的紫色，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「家常菜」內發文表示「茄子要怎麼煮才會漂亮呢？非常簡單！煮一鍋滾水、加點油、茄子下鍋後，用蓋子蓋密3～4分鐘」，起鍋後就能得到美美的茄子，而她也將自己的成品拍照分享，圖中茄子確實呈現美麗的紫色，再搭配其餘配料，看得令人食指大動。
原PO也強調，重點在於「滾水裡要加一點油」且「要用密封的蓋子」；針對此做法，有內行網友也解釋「茄子變色主要是氧化反應，版主使用的油就是起阻隔的作用，另外一種方法是先油炸，但缺點就是含油量高；還有一種是滾水+鹽+醋，也可以防止茄子氧化」。
貼文曝光後，網友也紛紛佩服留言，「馬上實驗，真的欸，而且這樣花青素也比較不會溶解在水中，謝謝啦」、「我煮茄子上次有加油及醋！還怕他變色泡鹽水，但水滾下去還是變黑，受教了～蓋子蓋4分鐘」、「太票了！這個要學起來」、「我煮茄子都黑黑的，謝謝妳寶貴的分享」。（編輯：張志浩）