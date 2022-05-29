端午粽子怎麼吃最健康？營養師曝「小秘訣」：這樣呷免驚

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1. 建議將糯米換成高纖米，像是燕麥、糙米、蒟蒻米、花椰菜米等：因為糯米不易消化，如果換成高纖米，不止能增加纖維攝取，更可以穩定血糖血脂。
2. 肥肉像是五花肉、加工肉、花生等，都是屬於熱量高食材：建議替換成瘦肉、豆乾、毛豆、黃豆等，少負擔又美味健康。
3. 少加醃料調料，像是菜圃干、鹽巴、醬油，增添熱量之外，鈉含量也會升高：如果真的想要提味，可以換成天然辛香料，像是蔥、蒜、胡椒等，都是不錯的選擇！
4. 如果想增加膳食纖維的攝取，教大家一個小秘訣：就是加入有口感蔬菜，如：香菇、杏鮑菇、黑木耳、竹筍等，讓口味更豐富、增加飽足感、飲食更均衡！
除了餡料替換，高敏敏也建議腎臟不佳的朋友，選用白糯米即可，蔬菜可以先川燙後再包餡，至於腸胃消化不佳者，糯米請適量食用，或將粽子包小顆一點，都是聰明吃粽的方法！另外她也提醒吃粽子時的5個小撇步：
1. 替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表。
2. 甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高。
3. 沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上 控制鈉量＆糖量。
4. 飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜，助消化。
5. 一天一顆粽，淺嚐即可唷！（編輯：陳珮瑜）
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