台灣平價牛排霸主不是孫東寶？內行改吃「這間」：飽到吐
牛排料理方式多樣，且香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少老饕喜愛，近年來在街道上或夜市內都可見到許多家平價牛排店，經濟實惠的價格讓店內總是高朋滿座。不過，就有網友討論「有沒有人覺得人从众比孫東寶好吃的？」貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「那天逛街的時候，看到一間牛排店，我連名字都不知道怎麼念，後來問店員才知道是「人从众（音同人叢眾）」，抱持好奇嚐鮮心態走進去吃，結果發現驚為天人，濃湯料超多還有蘑菇！重點是他的麵包吃到飽欸，有香蒜、巧克力、花生三種口味隨便妳烤，價格也是非常平價，絕對會二次回訪那種，個人覺得比孫東寶好吃！」
貼文一出，網友紛紛回應「終於有人跟我愛同一家了....他的吐司吃到飽真的很佛，飽到吐那種」、「而且他們沒收服務費！真的是超佛心」、「這間我吃好久囉！平價牛排首選」、「超愛他們的香蒜吐司，真的是很好吃還吃到飽」、「好喜歡這間的濃湯跟吐司，香蒜麵包沾玉米濃湯一絕」、「他們還有甜湯仙草勒！這間真的內行平價牛排」、「不怕客人吃又平價，真的不錯」。
另外，也有不少網友透露「哇！你也太晚發現了吧，自從吃過之後就回不去孫東寶了，吐司吃到飽超強，濃湯還有超多蘑菇，用料有夠實在」、「他們不只有牛排搭麵，還有飯類的，最愛他們的牛排飯！」、「基本上有吐司吃到飽就先給過，每次去都一直吃吐司，飽到吐出來」。（編輯：張嘉哲）