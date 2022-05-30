COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

自助餐50元「菜多到哭」！超佛地點找到了：月底最強救星

▲傳統的「自助餐」是不少台灣人的最愛，街上常能看見類似店家林立。（示意圖/張嘉哲攝）
▲傳統的「自助餐」是不少台灣人的最愛，街上常能看見類似店家林立。（示意圖/張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 12:01:132022-05-30 12:06:30

台灣的美食文化多元，一條街上常能看見各種中西式餐廳林立，形成相當特別的場景，而除了西式的速食餐廳相當熱門外，傳統的「自助餐」也是不少人的最愛，近日也有民眾分享只要「50元銅板價」就能吃超飽的自助餐，讓網友看完紛紛大讚過癮，地點也被公開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，「月底了...自動到佛心自助餐報到」，並附上一張餐點照片，只見圖中菜色包括炸雞塊、魚排、高麗菜、蕃茄蛋、豆干之外，白飯上還遍布滿滿的肉燥，看得令人食指大動，原PO也自豪的表示「這樣50元就飽餐一頓」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO分享超佛心自助餐菜色，肉、青菜應有盡有，讓網友相當羨慕。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛感到羨慕，紛紛湧入留言區「真這麼便宜老闆是沒在賺的吧」、「什麼月底？我天天報到吧」、「我這邊沒主菜要95...」、「跪求店家啊，賠本做生意嗎」、「這在北部應該要150-180了」、「這樣賣50元？我會讓人不敢吃耶」、「不可能吧，這樣最少要80」。

CP值超高的自助餐引發熱議後，有網友也神出，這間店是位於高雄前鎮的「錦仔自助餐」，不少吃過的老饕也留言大讚「這間一直很便宜，從小學買到現在」、「真的便宜又好吃！小時候常吃」、「這間真的便宜好吃，地址什麼的可以低調一點」、「真的有～在高雄～但依收費的人不同～價錢也會不一樣」、「之前聽在地人介紹，有去吃過，的確是真的很便宜」。（編輯：張志浩）

牛肉麵50元「料多到哭」！內行抖出佛心地點：比泡麵划算

地瓜單吃不夠味！她「灑一物」口感秒升級：偷學韓國人的

好市多買熟食她做「重大決定」！後果鬆一口氣：救到人了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀