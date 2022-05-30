自助餐50元「菜多到哭」！超佛地點找到了：月底最強救星
台灣的美食文化多元，一條街上常能看見各種中西式餐廳林立，形成相當特別的場景，而除了西式的速食餐廳相當熱門外，傳統的「自助餐」也是不少人的最愛，近日也有民眾分享只要「50元銅板價」就能吃超飽的自助餐，讓網友看完紛紛大讚過癮，地點也被公開。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，「月底了...自動到佛心自助餐報到」，並附上一張餐點照片，只見圖中菜色包括炸雞塊、魚排、高麗菜、蕃茄蛋、豆干之外，白飯上還遍布滿滿的肉燥，看得令人食指大動，原PO也自豪的表示「這樣50元就飽餐一頓」。
貼文一出，網友紛紛感到羨慕，紛紛湧入留言區「真這麼便宜老闆是沒在賺的吧」、「什麼月底？我天天報到吧」、「我這邊沒主菜要95...」、「跪求店家啊，賠本做生意嗎」、「這在北部應該要150-180了」、「這樣賣50元？我會讓人不敢吃耶」、「不可能吧，這樣最少要80」。
CP值超高的自助餐引發熱議後，有網友也神出，這間店是位於高雄前鎮的「錦仔自助餐」，不少吃過的老饕也留言大讚「這間一直很便宜，從小學買到現在」、「真的便宜又好吃！小時候常吃」、「這間真的便宜好吃，地址什麼的可以低調一點」、「真的有～在高雄～但依收費的人不同～價錢也會不一樣」、「之前聽在地人介紹，有去吃過，的確是真的很便宜」。（編輯：張志浩）