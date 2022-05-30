電鍋煮菜中間「塞一碗」！真實用途媽愣爆：最佳防疫料理
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。而近日，就有專業的五星級廚師分享其獨特的「電鍋煮菜法」，指出在煮一些蔬菜類的東西時，中間可以擺上一個碗，真正用途曝光之後，讓不少網友驚呼，紛紛在臉書廚藝社團瘋傳。
五星級阿威廚師在臉書粉專「食來攝Yeah」貼文指出「確診病例有趨緩的現象，不過大家還是要注意安全，戴好口罩勤洗手噴酒精消毒，今天跟大家分享一道『滴蘋果洋蔥精』，希望大家自煮料理也能增加一些抵抗力的補品菜單」。
「做法其實非常簡單，只需要蘋果兩顆、洋蔥兩顆，將洋蔥切條、蘋果切塊備用，接著取電鍋的內鍋，將一個空碗倒扣於內鍋中心後，把洋蔥和蘋果放入擺放好，接著蓋鍋，外鍋注入400ml白開水，煮至電鍋跳起即可，把中間的碗翻過來之後，裡面滿滿精華的『蘋果洋蔥精』就在裡頭囉！」阿威廚師強調「我自己是會反覆蒸兩次，這樣滴出來精華更徹底，最後的蘋果洋蔥碎可以用過濾袋再擠壓，擠出來的水份也滿多的，擠乾的食材可以用來煮咖哩，非常對味喔！」
影片曝光後，被瘋傳到臉書許多廚藝社團內，不少網友紛紛回應「哇！是最佳防疫料理欸，有蘋果洋蔥精可以喝還可以煮咖哩！謝謝阿威廚師」、「是好招欸，長知識了」、「大推這招欸，學起來了」、「防疫料理清單+1謝謝老師教學」、「感覺蘋果洋蔥精好補，改天來做看看」、「感覺真的很不錯欸！改天試做看看，謝謝分享」、「原來那個碗可以這樣收集精華喔！」（編輯：張嘉哲）