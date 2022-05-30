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7-11「超方便神物」沒了？停用告示牌曝光　網刷一排可惜

▲台灣街上超商處處林立，不僅販賣的商品多元，也能提供各式生活服務，24小時營業的特性，更成為不少民眾日常生活中不可或缺的店家之一。（示意圖／記者張志浩攝）
▲台灣街上超商處處林立，不僅販賣的商品多元，也能提供各式生活服務，24小時營業的特性，更成為不少民眾日常生活中不可或缺的店家之一。（示意圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 16:18:11

台灣街上超商處處林立，不僅販賣的商品多元，也能提供各式生活服務，24小時營業的特性，更成為不少民眾日常生活中不可或缺的店家之一，而許多上班族若常在7-11購買咖啡，一定常會拿到「網狀提袋」，近日一名網友則分享，他看見7-11某門市停用「咖啡網袋」，貼文引發熱議。

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一名網友昨（30日）在臉書社團「爆廢公社」」貼出照片，並發文寫道「下次去超商看到店員，沒提供咖啡網袋，請不要在超商大小聲！」只見圖中是7-11某家門市的告示牌，標題為「咖啡提網停用說明」，並表明今（111年）6月起，「應環保及環境友善，原先提供1入袋及2入袋之咖啡提網供應完為止」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO看見7-11某門市的「咖啡提網停用說明」，拍照分享後引發網友熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出掀起討論，不少網友認為「這騎車超方便～哭啊」、「這樣騎車怎麼買啦」、「這個提網還不夠環保嗎」、「可惜了...這樣很不方便、「太可惜了，買多杯的時候很好用耶」；不過也有人稱讚「很棒，從沒拿過咖啡的，微波的盡量自己微波，或是帶著舊的重複利用」、「要達到環保，其實最要克服的是記性，我買了一堆布製的環保提袋，常常都忘了帶出門」、「店員原本就很少主動給，自帶環保杯或袋子才是最佳解」

此外，留言區也有不少超商店員表示，「還是一堆客人會跟我們要啦」、「我在超商上班，最後很多客人一定吵著硬要…就像吸管一樣」、「我當初看到這個資訊時，已經開始想像我上班，遇到客人在那邊靠x靠x的嘴臉了」、「謝謝版主，希望每個客人都看得懂文字」、「真的很多客人都硬要拿這個，實在不懂」。

事實上，有關咖啡提網的議題，《NOWnews》日前也曾報導「7-11店員結帳『多送1法寶』！機車族一收全怕爆：99%毀了」，文中指出，不少人認為提網有「食物就容易灑出來」、「網線斷掉」等缺點，尤其對機車族其實很不方便，但也有網友緩頰，「提網其實蠻好用的，是封膜有時候微波會爆開，或者是湯品需要割洞才會漏出來」、「不是提網的錯，是封膜的問題」。（編輯：張志浩）

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