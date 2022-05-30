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505萬存到忘記！「37年後領出」愣：怎沒利息　原因揭曉

▲有網友分享，她的媽媽在37年前存入一筆鉅額，但卻將它忘的一乾二凈，直到一次到郵局辦事偶然才想起，金額高達505萬元。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有網友分享，她的媽媽在37年前存入一筆鉅額，但卻將它忘的一乾二凈，直到一次到郵局辦事偶然才想起，金額高達505萬元。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 16:59:13

存錢是一種良好的習慣，不僅能控管現在的花費支出，也能替未來買一份保險，不過卻有網友分享，她的媽媽在37年前存入一筆鉅額，但卻將它忘的一乾二凈，直到一次到郵局辦事偶然才想起，金額高達505萬元，雖然事後將存款取回，但多年來沒有任何利息也讓原PO感到疑惑，網友也紛紛給予解答。

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一名網友在Dcard以「媽媽忘記37年前在郵局存了505萬元」發文提及，「我媽前兩天去郵局辦其他事，專員說有另外一筆存款，結果是我媽37年前存的，自己完全忘記，後來專員說要幫媽媽終止，終止完成後我媽只拿到存款裡面的505萬元，沒有任何利息」。

▲台灣郵局提供不少業務，供有需要的民眾、企業使用。（圖／NOWnews資料圖片）
▲郵局行員替原PO媽媽媽媽終止存款後，雖然拿回505萬鉅額，但沒有利息令兩人感到疑惑。。（圖／NOWnews資料圖片）
原PO表示，媽媽當下也沒有問，隔天郵局又休息，所以發文詢問「沒有利息是正常的嗎？」對此網友也紛紛解答「100萬之前有利息，超過100萬之後不計息，放100年也是一樣」「郵局超過100萬是不會有利息的啊」、「因為超過100萬不計息，郵局免稅，不然你早就繳稅了」、「超過100萬沒有利息，如果是定存沒有分開存的話，印象中大於500萬會變成大額存款，利息趨近於零」。

此外也有不少人留言表示「可以存505萬還忘記，想必家裡也是很有錢，應該不缺這個利息」、「37年前有505萬？太強大了吧」、「505萬在30幾年前，算很大的錢了吧」、「我存500塊在郵局就不會忘記，你媽500萬跟我說忘記」、「忘記帳戶裡有505萬，假發問真炫富，我也想要」。

事實上，日前《NOWnews》也曾報導，一位網友「在郵局存完錢後，帳戶總額超過100萬，銀行員才說，郵局存款超過一百萬的話，多出來的部分是不算利息」，他將故事分享後，一票網友留言「應該一堆長輩都不知道吧，很多長輩錢都放郵局」、「我也是看到你發文才知道」；而在中華郵政的網站也清楚寫明，存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元，超過部分不計利息，按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。（編輯：張志浩）

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