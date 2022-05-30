505萬存到忘記！「37年後領出」愣：怎沒利息　原因揭曉

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原PO表示，媽媽當下也沒有問，隔天郵局又休息，所以發文詢問「沒有利息是正常的嗎？」對此網友也紛紛解答「100萬之前有利息，超過100萬之後不計息，放100年也是一樣」、「郵局超過100萬是不會有利息的啊」、「因為超過100萬不計息，郵局免稅，不然你早就繳稅了」、「超過100萬沒有利息，如果是定存沒有分開存的話，印象中大於500萬會變成大額存款，利息趨近於零」。
此外也有不少人留言表示「可以存505萬還忘記，想必家裡也是很有錢，應該不缺這個利息」、「37年前有505萬？太強大了吧」、「505萬在30幾年前，算很大的錢了吧」、「我存500塊在郵局就不會忘記，你媽500萬跟我說忘記」、「忘記帳戶裡有505萬，假發問真炫富，我也想要」。
事實上，日前《NOWnews》也曾報導，一位網友「在郵局存完錢後，帳戶總額超過100萬，銀行員才說，郵局存款超過一百萬的話，多出來的部分是不算利息」，他將故事分享後，一票網友留言「應該一堆長輩都不知道吧，很多長輩錢都放郵局」、「我也是看到你發文才知道」；而在中華郵政的網站上也清楚寫明，存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元，超過部分不計利息，按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。（編輯：張志浩）