Buffet牛排總輸夜市？常客曝「吃到飽內幕」：它不是牛排
牛排受到台灣民眾喜愛，在各類型的餐廳都可以見到這項美食，無論是路邊小吃、高檔餐廳皆有販售，但就有網友好奇發，為何高檔價位Buffet提供的現切牛排，卻幾乎沒有百元牛排好吃？對此，有常客就曝光Buffet吃到飽的烹飪內幕，解釋那類現切牛排其實不算是牛排。
根據網友好奇發問，為何高檔吃到飽Buffet，所提供的現切牛排類餐點，即便加了醬也相當乾澀，很少有一般牛排店鮮嫩多汁的口感，加上沒有太多的醃漬，本身也往往不太有味道，所以如果主要是想吃牛排，寧可吃平價百元牛排也勝過千元Buffet。
對此，內行網友則解釋，「一個是烘烤（grilled）的，一個是seared香煎」、「個人覺得肉的部位與料理方式完全不同，很難這樣比較，簡單說buffet提供的應該算『烤牛肉』，不算『牛排』」、「有些真是烤牛肉後切片，但餐廳自稱牛排」、「吃到飽的通常是爐烤吧，跟煎是不同烹調方式」、「吃到飽通常是一大塊拿去烤，牛排是現切塊再烤或煎，所以吃到飽那種只有最外層有接觸到高溫起梅納反應」。
也有老饕建議，「爐烤牛肉兩邊最乾最老也最硬，我都是中段時間，等大家拿完最難吃的部分才去取」、「建議吃現切的可以選肥一點的地方，超爽」。（編輯：鍾怡婷）