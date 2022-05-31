百萬年薪「跳槽卻砍半」！他奮鬥18年崩潰 同行看完哭了
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，因此若能坐擁百萬年薪，多數人就以相當滿足，不過卻有網友分享，自己在業界已經奮鬥18年之久，在同個崗位待久後想要出去闖蕩，怎料跳槽後薪水卻越來越少，將故事公開後引發熱議。
原PO在Dcard以「不離職永遠不知道自己的薪水有多高」為題發文表示，「我今年35歲，在烘焙業18年了，從小學徒一路爬到師傅，7年前坐上主廚時的薪水大約是7-8萬，年薪含獎金大約100萬出頭，但後來想去別的公司闖蕩， 過程中我也不斷的進修」。
原本看似更好的職涯要展開，怎料原PO在跳槽後多年後，薪水卻不斷下修，到現在月薪只剩大約45000元，讓他不禁直言「我知道大環境不好，但還是很不爽，你們也有這種情況嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言「在闖蕩前沒先確認你的薪水落點嗎? 越跳錢越少很嘔耶」、「不先找好再換 如果你有經濟壓力，妥協薪資之後，以後就是看你妥協後的薪資了」、「裸辭嗎？不然薪水比較低怎會想跳」、「8成是被說會給分潤或合夥吧，然後公司經營不佳」、「越跳越低非常不ok，因為人資會踩著這點壓你薪水」。
此外，也有從事烘焙業的網友回應「小弟也是烘焙業學徒開始做，蛋糕環境也很爛，做6年一身毛病，薪水還不夠看醫生，離職前薪水4萬多」、「烘焙業血汗辛苦，卻是餐飲中最低薪，常常想著領這薪水，做的這麼辛苦，是不是該轉行，覺得付出沒有回報」、「在烘焙業也快10年了，在想要不要轉職，雖然薪水漲的幅度有點慢，靠自己努力漲蠻開心的，但主要是長遠問題」。（編輯：張志浩）