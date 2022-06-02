糯米能養胃！中醫師揭肉粽「難消化」主因　4族群要少吃

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中醫師陳潮宗表示，糯米作為粽子的主要材料，營養豐富具有補中益氣、養胃健脾、固表止汗、止瀉、安胎、解毒等作用，《本草經疏》便記載：「糯米補脾胃，益肺氣之谷。脾胃得補，則中自溫，大便亦堅實。溫能養氣，氣充則身體多熱。」且糯米含有高質量的澱粉質和維生素B群、不飽和脂肪酸、纖維素等營養成分。
然而糯米被製成粽子或糕點之後，由於黏性較大，容易被擠壓成型，使致相同體積情況下的份量增多；加上現在製作肉粽講求豐盛、用料越來越澎湃，常以重油重糖的餡料入粽，冷食還會黏滯難化。中醫師陳潮宗提醒，古人認為性黏滯難化，不可久食，甚至令人身軟多睡，發風昏昏、心悸、瘡癤腫痛。
中醫師陳潮宗提醒！不適合吃粽的「4族群」
1、腎臟病患者：需注意沾醬及鹽分的攝取量，如醬油膏、甜辣醬等。中醫師陳潮宗並點名因現代人注重養生而受到歡迎的全穀類，卻恰好是腎臟病患者需要注意的高磷食物，如五穀米、蓮子、麥片、糙米等，都要避免吃過量導致高血磷症狀。
2、 消化功能不好者：多以糯米製成的粽子，如有腸胃功能不佳者，建議先從半顆少量開始攝取，避免一次享用過多，導致胃脹氣等腸胃不適。
3、心血管疾病者：粽子屬油膩食品，患有高血壓、高血脂、冠心病的人吃多了，容易增加血液黏稠度而影響血液循環，導致加重心臟負擔和缺血程度，誘發心絞痛和心肌梗塞。中醫師陳潮宗建議粽子內餡可選較低脂的肉品，像是雞胸肉、豆乾丁、豬瘦肉等，也要減少高油脂食物如蛋黃、三層肉、豬油拌炒的餡料。
4、糖尿病患者：需注意碳水化合物及油脂的總量的糖尿病患者，則建議可做同質性份數代換，一顆肉粽相當於一碗半的飯量、一顆鹼粽相當於一碗飯量，可用代糖取代砂糖，避免血糖過高，建議一天一顆肉粽為限。