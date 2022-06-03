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端午最適合防疫！中醫師曝養生習俗　5習慣改善濕熱體質

▲端午節又稱古代的衛生節，中醫師陳潮宗分享，傳統習俗插艾草菖蒲、喝雄黃酒、掛香包，其實都跟養生保健有關，背後傳達的正是防疫概念，他並傳授「4習慣」幫助大家改善濕熱體質。（圖／NOWnews）
▲端午節又稱古代的衛生節，中醫師陳潮宗分享，傳統習俗插艾草菖蒲、喝雄黃酒、掛香包，其實都跟養生保健有關，背後傳達的正是防疫概念，他並傳授「4習慣」幫助大家改善濕熱體質。（圖／NOWnews）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-03 07:00:00

端午節現在大家總是只想到美味的肉粽，其實許多人都不知道，端午節又稱古代的衛生節，端午節過後則開啟夏日養生的序幕，「過了端午、始無寒氣」，也才有了「不過端午不收衣」之說。中醫師陳潮宗便分享，中醫四季講究養生，端午習俗插艾草菖蒲、喝雄黃酒、掛香包，其實都跟保健有關，要傳達的正是防疫的概念，他傳授「4習慣」幫助大家改善濕熱體質。

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端午節傳統講求「避邪」，相關習俗都是為了驅除疾病、防小人、避厄運等邪氣，如家家戶戶在門口懸掛艾草菖蒲，有助於除蟲驅蚊；將雄黃酒噴灑在室內角落，可有除霉去濕氣的效果；香囊其實代表溢香養生，通常包有艾葉、石菖蒲、紫蘇、佩蘭、藿香、薄荷、香茅等藥材，具有降濕、驅蚊甚至抑制細菌生長、消毒防疫等功效。端午節正值高溫濕熱的夏季，除了驅邪避凶，中醫師陳潮宗更透露這些傳統習俗的背後，其實要傳達的正是防疫的概念。

台灣端午節有划龍舟的習俗。（圖／NOWnews資料圖）
台灣端午節有划龍舟的習俗。（圖／NOWnews資料圖）
傳統中醫認為「正氣存內，邪不可干」，意指當人體正氣足夠時，就不用怕任何干擾。而《傷寒論》中又將正氣稱為「衛氣」，是人體的首道防線，中醫師陳潮宗提醒大家，除了勤洗手、戴口罩做好防疫措施之外，還可到空曠的地方多曬太陽、避免群聚，並養成規律運動的好習慣。在飲食方面，他建議少喝冰飲，或選擇常溫飲品代替；少吃寒性的瓜類水果，如西瓜、香瓜、哈密瓜等；日常料理時則可以多放入一些大蒜、生薑、辣椒等溫熱性辛香料。

若疫情期間民眾若想尋求中醫協助，中醫師陳潮宗提醒大家可以先評估自身狀況，如有疑似染疫症狀、快篩陽性時，都可以先打電話到中醫診所詢問，診所會再安排患者與中醫師視訊看診或電話問診，透過視訊診斷確認病況，並評估是否開立處方藥物治療。

中醫師陳潮宗建議養成「5習慣」改善濕熱體質

1、避免洗冷水澡：天氣炎熱時，許多人常喜愛直接沖冷水澡，或是用冷毛巾抹身，但中醫師陳潮宗提醒，這樣的消暑方式不僅無助暑氣消散，更可能使皮膚毛孔收縮，反而不利濕熱的祛除。

2、洗溫水澡、適度泡腳：事實上，人體的散熱機制主要是透過流汗來進行，因此想要降低身體的體溫，與其洗冷水澡，不妨洗個溫熱的熱水澡（40℃左右），反而有助於皮膚毛孔打開，讓身體排出多餘的熱量。或者，可以於平時閒暇時，適度用溫熱水泡腳，也有幫助排汗的作用。

3、少碰重口味、辛辣、刺激性食物：日常飲食要避免吃高溫、油炸、燒烤、辛辣等刺激性的食物，以及牛肉、羊肉等富含動物脂肪、甘溫滋膩的食物，以免加重濕熱症狀。

4、適度攝取有助清熱化濕的食材：中醫師陳潮宗建議，可以適量攝取薏米、蓮子、綠豆、赤小豆、黃瓜、菠菜、白菜、蓮藕、紫菜等有助清熱、化濕的食材。

▲超商與寧夏夜市知名的「阿桐阿寶四神湯」聯名。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲四神湯能健胃利濕。（圖／記者劉雅文拍攝）
紅豆薏仁湯

功效：健脾利濕、利尿消腫。
材料：薏仁、紅豆各五十克。
做法：
1. 將薏仁、紅豆洗淨，用清水浸泡六∼十二小時。
2. 將泡好的薏仁、紅豆放入鍋中，加適量清水，大火煮沸後，轉小火煮至熟爛即可。

四神湯
功效：溫脾、健胃、補腎、利濕
材料：排骨600公克、薏仁、蓮子、芡實各75公克，茯苓3片、山藥10片、鹽巴1小匙、米酒1大匙。
作法：
1、薏仁簡單洗淨泡水2～3小時，撈出備用。
2、蓮子、芡實、茯苓及山藥同樣以清水洗滌、去除雜質，瀝乾水分備用。
3、排骨洗淨後放入滾水中汆燙去血水，撈出、瀝乾水分備用。（可依個人喜好酌量；也可放入豬腸、豬肚等替換食材）
4、倒入1500c.c的水，開大火煮沸。將所有材料全放進鍋內以大火煮開後，再用小火煮20分鐘左右，並適量加入鹽巴等調味料。
5、最後移進電鍋燜一小時，待食材全都熟爛即可食用，還可依個人喜好加入一些當歸酒或枸杞酒調味。

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