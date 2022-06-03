快幫強尼戴普準備100萬隻羊駝！迪士尼遭洗版：該道歉囉
強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互控的誹謗案判決在美國時間週三下午三點公開，最終由男方勝訴。因當初在法庭上安柏的律師曾詢問強尼：「若迪士尼準備3億加上一百萬隻羊駝，你也不會再返回演出《神鬼奇航》對嗎？」，強尼回答：「對」。這段對話漸漸在網路上成為一個笑哏，隨著判決出爐，網友也湧進迪士尼臉書，狂刷羊駝貼圖並要求「正式道歉」。
強尼與安柏的互控誹謗案受到全球關注，除了庭內對峙引人注目外，庭外更有許多粉絲以各種方式支持，《NOWnews今日新聞》曾報導的「星巴克出『1招』支持強尼戴普！民眾全嗨翻 給錢不手軟」即為例子。
某次開庭時，安柏的律師詢問強尼：「若迪士尼準備3億加上一百萬隻羊駝，你也不會再返回演出《神鬼奇航》對嗎？」，強尼回覆：「沒錯」，而後因這荒謬的問答忍不住笑意，甚至身體都因此微微顫抖，這經典的片段便在網路上廣為流傳。
隨著判決在美國時間週三下午三點宣布，確認強尼已打贏官司，庭外的粉絲開心地歡呼，並高喊強尼的名字慶祝。接著就有不少網友湧入迪士尼的臉書，認為迪士尼欠強尼一個正式道歉，並瘋狂貼出羊駝的圖片洗版。
眾人回覆：「向強尼戴普道歉」、「迪士尼該是你行動的時候了……你現在要做什麼？如果想讓下一部海盜電影有成功的機會，我會道歉並提供3億和100萬隻羊駝。我們都知道只有強尼戴普才能造就這麼棒的海盜角色」、「我認為強尼戴普不應該再為你們公司賺一分錢，但你們欠他一個道歉」。 （編輯：李惠婷）