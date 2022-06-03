零卡可樂vs含糖可樂怎選？正解眾嚇壞 1成分再喝恐中風
常常我們在市面上都會看有一些品牌會推出所謂「0卡」的可樂或者汽水，這讓不少正在忌口或是控制飲食的人可以說是一大福音。但是，這些所謂零卡的飲料真的比較健康嗎？近日，醫師江守山就在臉書上分享零卡可樂相關議題，透露其實零卡可樂威脅身體健康的程度還比含糖可樂還毒，讓不少網友相當吃驚。
國內腎臟科名醫江守山在臉書先拋出問題表示「為了健康你應該選擇零卡可樂還是含糖的可樂？」以普羅大眾來說，肯定有不少人以健康角度會選擇「零卡可樂」，這讓江醫師也幽默自嘲反問自己「江醫師，你怎麼會問這種傻問題呢？」
隨後真相大反轉，江守山表示「零卡可樂不會帶來血糖的負擔比較健康，但是這個推論經過前瞻的臨床研究發現，剛好與你想像的相反」江醫師引用美國波士頓大學醫學院發布的研究解釋「4300人的前瞻研究透過10年追蹤發現，只有人工甜味劑增加中風、失智風險3倍；而含糖飲料或糖攝取與中風、失智無關」。
也就是說，「零卡可樂的甜味當然不是來自於糖而是來自於三種甜味劑」江守山總結「含糖可樂的精緻糖雖然不好，但是人工甜味劑比它還要更毒」。貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「謝謝江醫師！真的很受用」、「謝謝江醫師啊！下次知道如何選了」、「下次不會屈於熱量的權威下了，健康重要」、「這種代糖剛出來時，美國人很瘋狂，我那時候也喝這種零卡可樂，可是沒瘦啊」、「喝這種真的完全不會瘦，身體也造成負擔很母湯」。（編輯：張嘉哲）