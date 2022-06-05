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端午吃粽子熱量爆炸！「3吃法」躲脂肪地獄：簡單又有效

▲端午節連吃好幾顆粽子熱量驚人，遵循3吃法躲脂肪地獄。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲端午節連吃好幾顆粽子熱量驚人，遵循3吃法躲脂肪地獄。（示意圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 12:06:552022-06-05 12:55:53

今日是端午連假最後一天，不少家庭中還堆有響應節慶所購買的一串串肉粽，將成為未來幾餐的首要選擇。一顆鹹肉粽熱量大約熱量為900大卡，相當於一碗控肉飯的熱量，令不少計畫減重的朋友煩惱不已。臺北農產便於臉書粉絲專頁提供吃粽子的三種技巧，讓眾人能應景大啖粽子外，也能兼顧健康及熱量把控。

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臉書專頁「臺北農產」發文，「端午節吃肉粽，屈原也要均衡一下，與親友兮同享，與蔬果兮齊食」，說明吃肉粽時不分北、中、南部粽，皆要把握三多一少的原則：少油、少鹽、少糖、多纖維，而一般粽子卻是使用多種高脂食材，是顆缺少纖維的熱量炸彈，因此分享以下三種健康吃法：

一、一天一顆適量吃，沾醬少少也好吃

一般常見醬料有花生粉、蒜泥、甜辣醬、醬油膏、辣椒醬……等等，可沾醬多藏有巨大熱量，故除了適量攝取粽子本身，醬料也應盡量避免。

▲臺北農產分享三招粽子的健康吃法。（圖／臺北農產） 
▲臺北農產分享三招粽子的健康吃法。（圖／臺北農產） 
二、搭配蔬菜一起吃，高纖維增加飽足感

臺北農產小編推薦絲瓜、苦瓜、茄子、長豇豆、瓠瓜、竹筍，多食高纖維蔬菜有助保持腸道健康、紓緩便秘。

三、飯後吃水果，富含酵素幫助消化

多吃富含酵素的水果能幫助消化和食物分解，小編推薦當季的水果鳳梨、木瓜。（編輯：李惠婷）

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