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泡麵油包「神級用法」老饕不藏了！眾人全讚翻：好吃到哭

▲原PO好奇泡麵的油包該怎麼處理，貼文一出，也有內行人分享「神級吃法」，大讚「超香」、「好吃到哭」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇泡麵的油包該怎麼處理，貼文一出，也有內行人分享「神級吃法」，大讚「超香」、「好吃到哭」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 08:25:44

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。對此，就有一名網友好奇，他每次吃泡麵都不知道剩下的油包該怎麼辦，貼文一出，也有內行人分享「神級吃法」，大讚「超香」、「媽媽都這樣」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「吃統一肉燥麵剩好多油包 怎吃最好吃呢」為題發文，表示最近收到朋友送的幾包統一肉燥麵，「上一秒才撕開包裝，下一秒剩下空空的鍋和滿足的我，這味道會不知不覺吃完」。

而原PO也不藏私透露自己的吃飽又剛剛好的調味小撇步，「就是放2~3包麵加1包油包～所以每次都會剩下一些油包…好吃但總不可能直接拿來啃」，因此他也很好奇剩下的油包可以怎麼處理，「有人有更推薦的用法嗎」？

▲原PO不知剩下的泡麵油包該怎麼處理。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO不知剩下的泡麵油包該怎麼處理。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「一碗熱騰騰的飯，擠上去，加醬油」、「垃圾桶」、「打兩顆蛋加一點油包，一點水，拿去蒸」、「下一次吃濃一點，雙倍料包，雙倍濃郁，舒服」、「炒米粉」。

其中，就有人分享「神級用法」，就是拿來炒菜、拌燙青菜，「我媽有用它來當炒菜的調味，好香」、「拿來炒青菜整個好吃到哭」、「我們家是拿來炒菜啦」、「先把白色的油擠掉一半，剩下跟油蔥一起喇燙青菜超好吃」、「炒雞肉豬肉可以用」、「我們家也是都一次煮大袋！但調味油包只加兩包，多的我就留著炒青菜時加進去，整個變得超香超好吃～本人很少煮，是有一次突然發現媽媽煮菜變好吃，她才跟我說他用統一肉燥的油包炒～都不用煩惱技術不好了～好聰明XDDD ，於是我有多的油包都留著這樣處理」、「統一肉燥麵煮乾的好吃到哭，多餘的油包都直接入料理或拌青菜，因為是豬油所以超香的」。

甚至還有網友透露「讀餐飲系的同學，說要展示一個特異功能，於是從他口袋裡拿出一堆統一肉燥麵油包！現場拌麵線…茶碗蒸…煮湯…連醃肉都可以，所以我現在也這樣醃雞胸肉備餐或是冷拌豆芽菜等等，人生從此多一個隨手可得的調味魔法」。（編輯：郭佩蓉）

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