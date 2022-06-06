肉粽永遠吃不完？媽神回「誠實真相」兒傻眼 13萬人讚爆
端午節才剛過，今天是開工日，但相信許多人因為端午節的關係，家中有大量的肉粽吃不完，甚至一天三餐都是肉粽，吃到非常厭煩。近日，網紅耀耀就吃肉粽吃到整個懷疑人生，直接詢問媽媽為何「要一直吃肉粽」，沒想到媽媽神回覆引來13萬人讚爆，直呼「真的就是這樣」、「媽媽真的沒講錯，解開肉粽惡夢篇章」。
網紅耀耀日前在Tik Tok拍片表示自己端午節的時候從早餐、午餐、晚餐全部都是肉粽，從早到晚都是肉粽，讓他吃到已經快要瘋掉了，於是便詢問媽媽「我想請問一下，為什麼早餐肉粽、午餐肉粽、晚餐還是肉粽？」
結果媽媽表示「早餐阿嬤包的，午餐你老母我包的，晚餐隔壁阿雀姨送來的！不一樣！」結果耀耀超傻眼表示「誰在乎！到底誰在乎！我不想吃了」隨後媽媽則暴走表示「吵死了！你給我吞下去」接著一把抓起肉粽直接塞到耀耀嘴裡，留下一臉錯愕的耀耀。
貼文一出，竟引來超過13萬名網友按讚，不少人紛紛表示「這就是肉粽惡夢的真相.....隔壁阿姨真的都會來湊一咖！氣死人」、「大家庭端午節真的超級可怕，親戚狂送猛吃，吃到隔年還有剩」、「來明天早餐是二阿姨，午餐是小姑姑，晚餐是舅媽包的，慢慢吃」、「媽媽沒說錯，我家就這樣.....早餐舊媽包的，午餐我媽包的，晚餐阿嬤包的，每年都快吐出來」、「這真的太好笑了，全臺灣人心聲」、「最後被塞肉粽真的太好笑了，不要吵！吃就對了」。（編輯：張嘉哲）