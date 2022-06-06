鹽酥雞店「雞排正確買法」曝光！講對整片升級：老闆說的
台灣在地小吃眾多，其中鹽酥雞更是堪稱台灣小吃的代表性美食之一，其販售的品項琳瑯滿目，還可依照個人口味喜好添加配料增添風味，廣受許多民眾熱愛。而就有網友討論「雞排到底要切還是不要切？」貼文引起廣大討論，不少人紛紛贊同「不切的買法」，直言「正確就是不要切才對！很多人買錯」。
原PO在PTT貼文指出「已經很久沒吃到沒切的雞排了，不過剛剛用外送平台點了雞排要切，結果送來那袋雞排真的有夠軟爛，連皮都已經脫落，很多皮肉都分離了，雖然吃起來味道還可以，但就是口感不太好，那雞排到底是要切還是不要切比較好啊？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「到底為什麼這麼多人在切，切了乾脆點鹽酥雞肉....」、「不切才能鎖住肉的汁啊」、「正確就是不要切才對，不懂要切的人到底還要不要肉汁」、「切了這塊雞排就死去了」、「雞排就是切了就沒了，肯定不好吃」、「不切阿，除非你要馬上吃才勉強可以切」、「除非你當場吃，否則絕對不能切，肉汁全跑光了」、「切了沒湯汁+1」、「買過老闆說最好不切，雞汁才不會流掉」。
綜合網友意見，不少內行網友透露到鹽酥雞攤點雞排時「一定要記得不要切」，因炸物的壽命通常不長，切開之後如果沒有馬上吃，就會造成口感不佳，過一段時間之後，雞排的外皮與肉分離，裡面的精華肉汁也會全跑掉；如果不切的話，肉汁就能完美鎖在裡面，一口咬下鮮嫩多汁，如果你是經常會切雞排的人，下次不妨可以嘗試不切的買法，說不定會發現不同的新世界。（編輯：張嘉哲）