特企／朵茉麗蔻美麗抗通膨　送禮心意簡單樸實

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年朵茉麗蔻熊本總公司「再春館製藥所」獲得熊本縣第一期SDGs永續登錄企業的入選肯定，作為運用大自然力量提升肌膚根本力的保養品牌，朵茉麗蔻的永續行動仍未間斷，全新推出「品牌LOGO提袋」禮品包裝加購服務，消費者可依送禮需求選購，取代資源浪費；不同一般華麗包裝裝飾，以回歸簡單、樸實的日式簡約設計，搭配可重複使用的布製材質提袋，讓美麗與環境一同永續。2022年6月6日起消費者只要透過朵茉麗蔻免費客服專線、官方網站或官方APP購買正商品時加購，皆可享有此服務。
夏日宅保養攻略 預約下個月的透亮美肌
迎接炎夏，朵茉麗蔻也為各種肌膚保養需求提出聰明選購攻略。
推薦組合一：「柔肌泡泡面膜+基本4點」
夏天有毛孔粗大問題的人，建議首購時由「柔肌泡泡面膜+基本4點」組合入手，泡泡面膜的濃厚潤澤泡沫，柔軟肌膚同時修復肌理，不只透亮度提升更加乘後續「基本4點」保養成分吸收。
推薦組合二：「基本4點+光對策美肌修護霜」
想要有效抗皺淨斑的人，則建議從「基本4點+光對策美肌修護霜」入坑，「基本4點」提升肌膚根本力，再加上神隊友「光對策美肌修護霜」阻絕比歲月更可怕的光老化，讓抗皺淨斑更加事半功倍。
推薦組合三：「全效8點」
不想做選擇、想要將保養做好做滿的人，則推薦包含卸妝清潔、基礎保養到防曬的最佳完美組合「全效8點」。內在養護加乘外在防禦的全方位抗皺淨斑保養，且一系列富含膠原蛋白並通過日本香粧品學會抗皺評價，是保養控的入坑首選。
另外，現在還有申請3日試用套組後20日內，首購限定套組享隱藏好禮「和漢潤膚護手霜(50g)」、刷富邦J卡滿額另享8點會員點數等多重好康。享受100%日本品質的職人美肌保養品，就趁這個夏日居家時光偷偷養成任誰都會心動的透亮美肌吧！