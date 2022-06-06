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特企／朵茉麗蔻美麗抗通膨　送禮心意簡單樸實

▲朵茉麗蔻全新禮品包裝服務，讓送禮心意落實永續。（圖／品牌提供）
▲朵茉麗蔻全新禮品包裝服務，讓送禮心意落實永續。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-06 14:54:05

來自日本熊本保養品牌朵茉麗蔻因應匯率調降價格，全系列8支商品新價格2022年6月1日正式上線，且堅持容量及品質不縮水、不妥協，讓台灣消費者能更接近日本國內售價、享受同等日系品質。其中抗皺淨斑經典保養組合「基本4點」原價10,800元，新價格9,900元；從清潔、保養到防曬的內外完整抗皺淨斑系列「全效8點」原價19,500元，新價格18,000元。面對萬物皆漲，朵茉麗蔻選擇盡可能回饋消費者、幫助消費者愛美也能抗通膨，也期望每日早晚的保養日常能成為緊繃生活下的療癒時光。

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全新禮品包裝服務　讓送禮心意落實永續

去年朵茉麗蔻熊本總公司「再春館製藥所」獲得熊本縣第一期SDGs永續登錄企業的入選肯定，作為運用大自然力量提升肌膚根本力的保養品牌，朵茉麗蔻的永續行動仍未間斷，全新推出「品牌LOGO提袋」禮品包裝加購服務，消費者可依送禮需求選購，取代資源浪費；不同一般華麗包裝裝飾，以回歸簡單、樸實的日式簡約設計，搭配可重複使用的布製材質提袋，讓美麗與環境一同永續。2022年6月6日起消費者只要透過朵茉麗蔻免費客服專線、官方網站或官方APP購買正商品時加購，皆可享有此服務。

夏日宅保養攻略　預約下個月的透亮美肌

迎接炎夏，朵茉麗蔻也為各種肌膚保養需求提出聰明選購攻略。

推薦組合一：「柔肌泡泡面膜+基本4點」

夏天有毛孔粗大問題的人，建議首購時由「柔肌泡泡面膜+基本4點」組合入手，泡泡面膜的濃厚潤澤泡沫，柔軟肌膚同時修復肌理，不只透亮度提升更加乘後續「基本4點」保養成分吸收。

推薦組合二：「基本4點+光對策美肌修護霜」

想要有效抗皺淨斑的人，則建議從「基本4點+光對策美肌修護霜」入坑，「基本4點」提升肌膚根本力，再加上神隊友「光對策美肌修護霜」阻絕比歲月更可怕的光老化，讓抗皺淨斑更加事半功倍。

推薦組合三：「全效8點」

不想做選擇、想要將保養做好做滿的人，則推薦包含卸妝清潔、基礎保養到防曬的最佳完美組合「全效8點」。內在養護加乘外在防禦的全方位抗皺淨斑保養，且一系列富含膠原蛋白並通過日本香粧品學會抗皺評價，是保養控的入坑首選。

另外，現在還有申請3日試用套組後20日內，首購限定套組享隱藏好禮「和漢潤膚護手霜(50g)」、刷富邦J卡滿額另享8點會員點數等多重好康。享受100%日本品質的職人美肌保養品，就趁這個夏日居家時光偷偷養成任誰都會心動的透亮美肌吧！

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