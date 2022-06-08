超商泡麵丟「3顆」變神級組合！他吃一口落淚：錯過20年

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而原PO也領悟出最好吃的順序是「泡麵先沖熱水45秒後，拿起水餃，再花15秒走去微波爐放進去按4，加熱30秒之後拿出來，再花10秒小心地走回位置上，把水餃丟到泡麵裡面」，讓兩者都在最熱的狀態下合體，「熱熱的湯汁竄進水餃裡面，吃起來真的是不輸一般店家的牛肉湯餃！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「沒這樣吃過欸，感覺很好吃～下次來試試」、「感覺隔著螢幕都聞到香味惹，有機會再來試試看」、「泡麵＋水餃感覺就好好吃，下次來試試！這樣也不用怕一個泡麵吃不飽了」、「太專業了！你4湯餃系？下次就來試試」、「哇感覺好好吃！下次來試試看」。
也有嘗試過的網友大讚，「跟風吃一波真的讚欸！好神」、「之前我也有用煮的煮過！先把水餃煮好後再丟泡麵+醬料進去，就能確保吸滿湯汁了」、「我也會這樣吃湯餃欸！蔥燒牛肉麵口味泡出來的湯餃真的超好吃，而且水餃一定要吸滿湯汁，必推」、「沒有特別喜歡吃泡麵但跟著試了一次，竟然默默跟著連續吃了兩天，原來跟這麼隨手可得的美味擦身而過20年QAQ，上來感謝原PO創意」、「我媽之前也會這樣做，只是是因為把冰箱的東西清一清，所以也會泡麵裡面加水餃跟一些蔬菜，當宵夜吃是真滴爽」。（編輯：賴禹妡）