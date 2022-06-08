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檸檬輸慘了！營養師曝蔬果「維生素C排行」：非越酸越多

▲說到補充維生素C，大多數的民眾都會先想到食用檸檬。（示意圖／取自unsplash）
▲說到補充維生素C，大多數的民眾都會先想到食用檸檬。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 14:14:13

維他命C對身體好處多，主要是因為維生素C會刺激身體製造干擾素，幫助可以破壞病毒，且維生素C也是高效抗氧化劑，可以幫助膠原蛋白生成，膠原蛋白可以讓細胞間緊聚在一起，可以減少細菌及病毒入侵的機會，對此，營養師余朱青也在臉書分享蔬果的「維生素C排行榜」，讓民眾可以有效選擇含量高的食材來補充。

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▲蔬果的維他命C含量排行榜。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
▲蔬果的維他命C含量排行榜。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
余朱青表示「大家一說到維生素C，都會想到酸酸的檸檬」，誤以為水果越酸維生素C就更多，忍著牙痠也狠咬檸檬，夏天想喝飲料時，也選檸檬口味的，但實際檸檬每100公克的維生素C僅33毫克，且因為口感很酸，多數夏季的清涼飲品中，為了要讓口感更好，會添加很多糖來中和酸味，這樣維生素C沒吃進多少，熱量倒是喝進去很多，選這類飲料時要多多留意成分！

余朱青也提到，有相當多水果維生素都高於檸檬，像是珍珠芭樂，每100公克就有225毫克的維生素C；奇異果100公克有73毫克；木瓜100公克也有58毫克，還有聖女番茄、甜柿、柑橘類、草莓等也都是富含維生素C的水果，可選擇當季水果，每天不同種類替換吃。

除了水果之外，蔬菜也有不少富含維生素C的選擇，像是朝天椒每100公克就含有195毫克；而紅皮的甜椒，100公克熱量才33大卡，維生素C含量也高達137毫克。

攝取維生素C可以提升免疫力，預防感冒，愛美的朋友更喜歡它抗氧化，促進膠原蛋白合成，讓皮膚有彈性的抗老化價值。文末余朱青也特別提醒，額外補充也要依照指示服用，如果持續過量的服用維生素C，有可能會造成骨鬆症狀。要避免攝取過量外，也盡可能從天然的食材上攝取，並且在攝取維生素C的同時注意糖分等其它的熱量。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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