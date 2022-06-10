咖啡、奶茶不再一成不變！桂格Oat Ya創時尚新潮飲品
時序進入6月，天氣逐漸變得炎熱，台灣氣候潮溼的悶熱感總讓人提不起食慾，想來點清涼的飲品取代正餐又怕不夠健康，因此越來越多咖啡廳、手搖飲料店興起植物性營養的浪潮，使用燕麥奶調味的飲料成為一種流行商品，不管是純燕麥奶，還是加入咖啡變成拿鐵，或是倒入紅茶成為燕麥奶茶，都蔚為風潮，滿足現代學生、上班族一成不變生活中的小確幸，成了年輕世代新潮飲品的新選擇。
沒有甜膩感又富有穀物營養的燕麥奶是近年正夯的飲品新趨勢，有穀物專家形象的桂格全新推出Oat Ya系列，一共有3種口味。有別以往的燕麥飲品追求要喝到顆粒，職人燕麥奶使用高品質的北歐燕麥，經微細研磨製技術及獨家雙水解製程，直接喝不僅充滿燕麥穀物香氣，口感還更加絲滑、香醇如鮮奶。
燕麥卡布奇諾、燕麥茶歐蕾2種口味則是嚴選100%阿拉比卡豆與嚴選紅茶葉，無動物成分、無添加糖和乳糖，極簡成分喝起來少負擔，更創造出細膩滑順的多層次口感，提供了乳糖不耐的民眾、追求健康的小資族，以及上學吃膩傳統早餐的學生們更方便高CP值的新潮飲品。
除了口感絲滑、喝法創新之外，有別於其他品牌，桂格Oat Ya燕麥奶系列飲品，不管是原味的鮮明藍色、卡布奇諾的經典咖啡色，還是茶歐蕾的亮橘色，外包裝設計創新大膽，亮眼的配色搭配手繪插圖，喝法、成分讓人一目了然，非常適合天天外食族的小資男女與學生族群，一眼辨識、拿了就走，不僅喝得輕鬆少負擔，又跟的上潮流。
Oat Ya全系列現在全通路都買的到，卡布奇諾與茶歐蕾口味已經在全台四大超商上架，即日起到6月28日嚐鮮價1瓶32元、2瓶59元；全聯與各大量販店則是6月10日正式上市，嚐鮮價1瓶32元。