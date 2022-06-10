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學者指《著作權法》設計錯誤　讓著作權蟑螂橫行

▲東吳大學法學院教授章忠信直言，《著作權法》的不恰當設計，使得「以刑逼民」。（圖／翻攝章忠信臉書）
▲東吳大學法學院教授章忠信直言，《著作權法》的不恰當設計，使得「以刑逼民」。（圖／翻攝章忠信臉書）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-10 13:00:002022-06-10 13:02:30

超馬好手林義傑的顧問公司日前遭檢警搜索，外界這才發現，原來林義傑疑為進化版「著作權蟑螂」。對於「著作權蟑螂」的牟利手段，東吳大學教授章忠信直言，《著作權法》對於侵權罰則及損害賠償的不恰當設計，使得「以刑逼民」成為最有效的維權手段。

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林義傑8日深夜交保後，他立即在臉書發聲明，稱媒體報導有諸多不實，指北檢今年4月底曾以證人身分傳喚他，卻於8日突襲搜索，把他的身分轉換為被告，認為此舉顯然已違反辯護權益之程序，同時向大眾致歉，不好意思讓大家擔心了。

不過，律師林智群在臉書表示，媒體報導中，林義傑公司有3樣動作，首先是「取得影片授權」、接著是「放BT誘使人下載（BT是下載同時也在散播）」以及「蒐證告人家刑事談和解」。

林智群分析，「取得授權」與「控告網友」，一切合法，警察抓了也告不了你；但他質疑，如果沒有放BT誘使下載，怎麼可能一年抓到1000件盜版？抓盜版那麼好抓那麼好賺，「我怎麼不知道？」

林智群直指，一個公司拿到影片授權，通常是找平台談播放，或放YouTube衝流量賺一點錢，如果都沒有這些動作，而是一直蒐證告人家，還很巧都找得到證據，那這個經營模式真的很奇怪。

「著作權蟑螂」的爭議，其實正是誘使人性黑暗面爆發，還打著冠冕堂皇的旗幟稱自己是維護「著作權正義」，大量利用司法資源牟利。

擅長《著作權法》的東吳大學法學院教授章忠信在「著作權筆記」就曾提到，《著作權法》的刑罰規定，本就不是要保護著作權人，而是要懲罰壞人，遏止惡意盜版造成他人重大損害而影響經濟秩序的行為；「貪小便宜是人性，不是惡行」，要透過制度設計來誘導合法消費。

章說，《著作權法》錯誤的刑罰設計，讓著作權方可以「以刑逼民」，獲取不正當利益，使著作權方成為財產權犯罪者，是很荒謬的規定；國際規範要求，具商業規模的盜版應透過刑罰有效遏止，我國著作權法擴及輕微自用的侵害也有刑責相繩，顯然太過。

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