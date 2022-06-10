學者指《著作權法》設計錯誤　讓著作權蟑螂橫行

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，律師林智群在臉書表示，媒體報導中，林義傑公司有3樣動作，首先是「取得影片授權」、接著是「放BT誘使人下載（BT是下載同時也在散播）」以及「蒐證告人家刑事談和解」。
林智群分析，「取得授權」與「控告網友」，一切合法，警察抓了也告不了你；但他質疑，如果沒有放BT誘使下載，怎麼可能一年抓到1000件盜版？抓盜版那麼好抓那麼好賺，「我怎麼不知道？」
林智群直指，一個公司拿到影片授權，通常是找平台談播放，或放YouTube衝流量賺一點錢，如果都沒有這些動作，而是一直蒐證告人家，還很巧都找得到證據，那這個經營模式真的很奇怪。
「著作權蟑螂」的爭議，其實正是誘使人性黑暗面爆發，還打著冠冕堂皇的旗幟稱自己是維護「著作權正義」，大量利用司法資源牟利。
擅長《著作權法》的東吳大學法學院教授章忠信在「著作權筆記」就曾提到，《著作權法》的刑罰規定，本就不是要保護著作權人，而是要懲罰壞人，遏止惡意盜版造成他人重大損害而影響經濟秩序的行為；「貪小便宜是人性，不是惡行」，要透過制度設計來誘導合法消費。
章說，《著作權法》錯誤的刑罰設計，讓著作權方可以「以刑逼民」，獲取不正當利益，使著作權方成為財產權犯罪者，是很荒謬的規定；國際規範要求，具商業規模的盜版應透過刑罰有效遏止，我國著作權法擴及輕微自用的侵害也有刑責相繩，顯然太過。