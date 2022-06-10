UNIQLO「正確買法」被抖出！眾買錯12年虧爆：發誓不再錯

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貼文一出，網友紛紛回應「UNIQLO再這樣搞，沒人敢買，永遠都在等特價，沒特價的沒人敢買」、「UNIQLO買原價真的就輸了，基本上貨都很多不用太快買」、「透露知識給你，UNIQLO高單價的商品一直以來都可以等等看，因為客群大部分還是經濟取向居多，單價太高比較不會有搶購缺碼的問題，大約卡個一個月左右就會開始降價」、「自從上次買了1990外套，隔一週去看變成990之後，決定不再買錯價格QQ！」、「也被UQ弄過幾次，屢試不爽，之後就對自己發誓，不特價絕對不買」。
不過，也有網友認為「UNIQLO會調整價格一直以來都是他們公開的政策啊，有些人不差那些錢還是會買，如果你差的話，就自己抓準時間，不要等斷貨才後悔沒買到」、「我是碰到很喜歡的品項就買原價，早買早享受，後面如果有特價然後尺寸齊就包色」、「UNIQLO政策一直以來都長一樣，根本也沒變過，想買折扣的人多做點功課絕對能買到低價的，這本來就是連鎖服飾的行銷策略」。
而事實上，《NOWnews》日前也報導「UNIQLO『省錢買法』被破解！達人抖2規則：不知道虧大了」，內容就有提到民眾可以利用網站「UQ搜尋」，裡面會紀錄台灣UNIQLO每一項商品所有的價格波動，就像是股票看盤那樣；在「限時特價」的部分，每一件商品每4到5週就會有限時特價；「紅標特價」則是在新品推出4~6週開始進行第一次特價，接著每兩週逐步降低價格，自己可以抓準時間點購買，例如一件原價990元的單品，大家可以約莫在590元就下手；2990元的單品差不多在1990元、1490元可以入手。（編輯：張嘉哲）