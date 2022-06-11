台灣泡麵「省錢吃法」破解了！老饕試過承認：45元飽到吐
泡麵因為有其便宜且便利的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，不過愛吃泡麵的你可能也會發現，有時候單吃一包泡麵時並不會飽，尤其面臨高單價泡麵時，吃兩包倒不如直接去吃一個便當比較實在。而近日，就有網友分享自己遇到朋友泡麵「獨門吃法」，指出只要45元就能吃到超飽，貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「我的肥宅朋友來我家作客，剛剛去超商買宵夜，他買了一碗阿Q桶麵後，又跑去拿了一包科學麵跟洋芋片，問他幹嘛要拿科學麵，他說他吃泡麵一定要額外多放一包科學麵來泡，洋芋片是他等麵泡好前的點心，有沒有人吃泡麵也要額外加麵的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「正常都這樣吃啊！這樣才會飽啊，不會有人傻傻的拆兩包吧....？」、「我吃完泡麵，湯還要另外加飯勒」、「這樣吃肯定內行的，10塊錢就能加麵了」、「我覺得泡起來的話，王子麵比較好吃」、「以前維力炸醬麵這種，其他重口味的常有人這樣吃，多一包麵這樣」、「因為有時候覺得泡麵一碗太少，兩碗太多，科學麵就能加自己想要的份量」、「試過一次真的飽到快吐又便宜，超划算」、「原來我跟肥宅沒兩樣，吃法幾乎一樣」。
綜合網友意見，該種「省錢吃法」是因為其台灣泡麵多數調味包的份量其實非常充足，包括醬料包或者調味包，因此相對重口味的泡麵，如果多加一包泡麵的話味道也能夠中和，如果根據原PO友人的吃法，市售阿Q桶麵一碗要價35元，如果買兩碗就要70元，但如果是加入科學麵，一包平均10元左右，僅需要45元就能夠飽餐一頓，省下的錢也是不無小補，成為小資族界最熱門的吃法。（編輯：張嘉哲）