台灣泡麵越來越少吃了？老饕抖「最大敗筆」：20年沒長進

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問題曝光後，馬上引起網友們紛紛留言，「調味一成不變，口味選擇少」、「20年沒長進」、「重鹹，很久沒吃了」、「貴啊」、「油蔥味重」、「日韓中都屌打，口味多樣性更不用說了」。其中「麵體」和「油包設計」被眾人點名是最大問題，直言「台灣泡麵的麵體太過單一」、「麵軟爛像給沒牙齒吃的」、「軟趴趴的麵體，很油但味道又不濃郁」、「難撕的調理包」、「恐怖的油包...」。
但也有鄉民持不同見解，反而力挺「油包，日韓很少有油包」、「明明味道很香」、「都說是泡麵，麵體久煮當然會爛，到底是快煮麵還是泡麵」、「有調理包」。
而事實上，雖然有許多人喊不吃台灣泡麵，但根據《NOWnews今日新聞》曾報導《最強「泡麵王」是誰？月底救星只排第二 冠軍網友全服了》，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月內「泡麵品項」話題的網路聲量表現，列出網友熱議的10大泡麵品項排行，其中冠軍、亞軍和第六名雖然是由韓國「農心辛拉麵」、「印尼營多炒麵」和韓國「三養辣雞炒麵」獲得，但其餘名次多是台灣品牌，包括維力雜醬麵、統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板風味麵、台酒花雕雞麵等，顯然台灣泡麵魅力還是非常強大。（編輯：陳雅雲）
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