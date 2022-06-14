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吳淑珍確診！長期臥病者染疫怎麼吃？營養師教「3重點」

▲營養師公會全國聯合會理事長金惠民提醒，長期臥病在床或有慢性病的老人，一旦染疫後要多攝取蛋白質及熱量，讓自己體重不要快速下降，才能提升對抗病毒的能力。（示意圖／非新聞事件當事人，NOWnews資料照片）
▲營養師公會全國聯合會理事長金惠民提醒，長期臥病在床或有慢性病的老人，一旦染疫後要多攝取蛋白質及熱量，讓自己體重不要快速下降，才能提升對抗病毒的能力。（示意圖／非新聞事件當事人，NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-14 12:51:522022-06-14 13:10:37

前第一夫人吳淑珍確診後身體狀況不佳，事實上長期臥病在床的病患，因為體力及免疫力不佳，染疫後身體衰退的情況更明顯，新光醫院感染科主任黃建賢就提醒，若有3症狀出現家人應該盡快送醫。中華民國營養師公會全國聯合會理事長金惠民也說，照護染疫的臥病在床患者或是有慢性病的老人，最重要就是讓他們「體重不能掉太多」，以免影響對抗病毒的抵抗力。除了要讓患者吃得營養以外，適度運動及曬太陽很重要，能讓患者有胃口吃得下去，包括蜂蜜、蜂膠、富含魚油的魚類都是很適合增強免疫力的食物。

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金惠民說，臥病在床的患者或是有慢性疾病的老人，本身抵抗力就比較差，如果不幸染疫，就怕體重因此快速下降，代表病情出現變化，因此首要就是提高蛋白質、熱量的攝取，並且均衡攝取各類型的營養素，讓身體有更多的體力可以對抗病毒。另一方面，多攝取蔬果、全穀類的食物，也有助於幫助腸道順暢，也必須多攝取一些。

金惠民特別建議三種食物，包括蜂蜜、蜂膠與魚油較多的魚類，都有助於提升長輩或臥床患者，在輕症時對抗病毒，避免惡化成中重症。「如果長輩吞嚥困難，其實可以熬成魚粥讓長輩吃，或是把各類型食材攪打成類似精力湯的流質食物，都很適合。」

除了飲食以外，活動量也很重要，金惠民強調，可以透過家人幫忙，讓長輩或患者去陽台曬曬太陽，幫助身體合成維生素D及其他有益的維生素，或是在家裡每2小時就稍微活動一下，雖然會稍微辛苦一點，但增加活動量可以提升長輩及患者的胃口，讓他們更容易吃得下去，一舉數得！」

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