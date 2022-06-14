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為何台灣牛奶特別貴？行家揭「3致命傷」認了：買不下手

▲有網友特別詢問「台灣牛奶世界貴的原因是什麼？」而引起行家點出3大致命傷。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友特別詢問「台灣牛奶世界貴的原因是什麼？」而引起行家點出3大致命傷。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 11:53:40

牛奶因營養豐富、食用方便，且擁有濃郁奶香的口感，不少民眾都習慣早上喝一杯，補充身體所需的蛋白質和鈣質。不過，就有網友特別詢問「台灣牛奶世界貴的原因是什麼？」而引來行家解答致命傷，無奈坦言「買不下手！」

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有網友於PTT八卦板上發問，表示台灣牛奶比美國貴，就連歐洲物價最貴的英國倫敦，牛奶價格也差不多是台灣的一半，「更不用說紐西蘭澳洲這些牛肉大國！」對此，這就讓他好奇詢問「台灣牛奶世界貴的原因是什麼？」

▲牛奶示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友特別詢問「台灣牛奶世界貴的原因是什麼？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題一出，就馬上引起網友們留言，「台灣很多都貴，真的買不下去」、「嫌貴就不要買，喝什麼鮮奶？」、「不要喝就好拉XD」、「澳洲牛奶真的便宜，一公升不到台幣40元」、「我去日本都把牛奶當水喝」。

其中就有行家點出問題，「產量問題，講很多次了」、「天氣熱吧！酪農業發達的地區緯度都比較高捏」、「台灣這種氣候酪農業無法發展啊」、「台灣環境氣候濕熱很多」、「溫帶地區的牛泌乳量較多，台灣太熱了」、「台灣地小是能養多少牛」、「成本高阿！外國人少地大養一堆牛」

事實上，根據全球資料庫網站「Numbeo」資料顯示，調查世界各地一公升牛奶價格，2021年冠軍是每公升3.47美元（約新台幣96元）的黎巴嫩，第二名則是每公升3.36美元（約新台幣93.21元）的台灣，依序接著是香港、奈及利亞、新加坡等。

《NOWnews今日新聞》過去曾報導《台灣牛奶為何特別貴？行家曝「3殘酷關鍵」：沒在開玩笑》，就有行家點出「地小、飼養不易、飼料貴」是台灣牛奶昂貴原因，「1、台灣酪農場多戶屬於很小市場，所有機器、耗材都比別國貴；2、台灣牧草多數為進口牧草！草料成本比他國高很多很多；3、台灣環境濕熱，大型降溫設備開24小時，電費不是開玩笑的」、「因為台灣地小，要種植牛吃的草成本拉高，牧場要有一定的大小成本也拉高。我是做這行的，而且台灣很熱，牛一熱就沒食慾吃，就會更少奶」。（編輯：陳雅雲）

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