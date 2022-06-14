特企／《王領英雄》新社群競爭玩法　坦克系英雄參戰

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前作漫畫中的「高文」就是非常強悍的坦克，他能夠丟出聖槌嘲諷周圍的敵人，也能施放護盾給所有隊友，當隊友受到傷害將會轉給高文並且進行減傷。「莫高斯」在前作中是一個對獅心城忠誠但沉默寡言的機器人，他屬於反傷型的坦克，受到攻擊的時候會放出連鎖閃電在敵人間彈跳造成傷害。漫畫中的海盜反派「夏克」則是召喚型的坦克，能夠呼叫他的小弟們偕同戰鬥。
《王領英雄》設計了非常多獨具自己特色的英雄與兵種，就待玩家進入遊戲後親自體驗一番。
玩家與社群競爭設計：領主與領主之間
遊戲中有1對1的PVP系統，玩家攻擊時，可以挑選對手的防禦隊伍進行挑戰，在時間內擊破對方的主堡。而玩家也必須要設置自己的防守隊伍來守護自己的主堡。攻擊的一方取得勝利時，將可以隨機奪取對方已經擁有的領土金錢物資並獲得積分與特殊貨幣。
積分可以提升玩家的PVP位階，讓每周一結算時的獎勵發放更加優渥。隨著位階的提高，可以使用的PVP防守地圖種類也會跟著增加。戰勝取得的貨幣將可以到PVP專屬商店購買獎勵。
值得一提的是，每張PVP地圖都有特定擺放英雄與兵種的位置，1到3號可以放置英雄，4到6號可以放置兵種，隨著地圖的路線不同，考驗著玩家在各個位置擺放的策略。這是《王領英雄》在PVP設計上較為獨特之處。
在PVP被攻擊的玩家也不用煩惱，當你防守勝利的時候，系統將會發放獎勵；失敗的話也可以選擇「復仇」來討回顏面。遊戲也設置了系統安全界線，避免有些較為弱勢的玩家上線的時候發現被人洗劫一空。
玩家與社群競爭設計：陣營與陣營之間
多人的社群設計則為公會與陣營戰，玩家在進度LV15左右將會接觸到選擇陣營的時刻，可以選擇效力的陣營。漫畫原著中陣營有四個，「騎士之城蘭斯洛特」、「機械之城吉爾」、「魔法之城伊甸」、「北方之城獅心城」。
陣營戰的目標就是爭奪地圖上共1000個地塊與搶佔特殊資源點，最終佔領中央的幻獸神殿取得夢幻兵種。地塊必須透過戰鬥取勝或投資資源來奪取，奪取後可以建設，最高可以成為要塞等級的建物。建物可以提供防守方特殊的加乘效果，所以陣營需要規劃哪些地方要集中資源建設是取勝的關鍵。
《王領英雄》的公會是效力於陣營之下，每個陣營底下只會設置10個王領公會，這代表每個伺服器最多只會有40個公會。遊戲中玩家能透過系統分配公會，或是藉著每週更換的機會改變所屬戰團（公會）。每個公會貢獻度最高的玩家即為該公會的領袖。
玩家可以這樣理解，《王領英雄》的世界有4個大陣營，每個陣營底下有10個戰團(公會)，陣營貢獻最高的玩家會被擁戴為大元帥，每個公會中貢獻最高的玩家則為公會長。可以下達集結命令並享有各自獨立的頻道，一般玩家可以選擇要加入哪個陣營跟哪個戰團(公會)來進行對抗，遵照攻擊指示也能得到額外能力加成。
製作團隊希望限制公會的數量，讓每個陣營最強的10個領主領導其他玩家，也認為一個伺服器共40個公會可以負擔多數玩家的需要，也不會有幽靈公會的產生。
陣營佔據的資源點會每10分鐘產出資源，將成為陣營大元帥與公會長的統籌物資，可以每日消耗這些資源來換取獎品給陣營中的所有成員。但是每種獎勵都有限制貢獻度，所以玩家們要努力為陣營打拼，提升自己的貢獻度才能拿到所有管理階層發放的獎勵。
陣營戰的戰況更新類似揭牌效果，玩家自己的行動只有自己看的到，也許當時你正在攻打A堡壘，而對方正在打B堡壘。每10分鐘自動會更新所有最新戰況的成果，可能你沒注意到的地方突然就被占據了。因此，猜測所有對手的動向，類似戰爭迷霧或情報回傳的時間差，讓陣營戰多了一份詭譎多變、暗潮洶湧的氛圍。
陣營戰每7周為一個周期，佔領最多領地的陣營將會取得季獎勵。製作團隊將會不定時地更換陣營戰的地圖與幻獸神廟。
《王領英雄》的事前預約持續進行中，目前預約人數即將邁入50萬人大關，希望有興趣的玩家於6月21日共襄盛舉。
App Store預約：https://apps.apple.com/tw/app/%E7%8E%8B%E9%A0%98%E8%8B%B1%E9%9B%84-knightcore-kingdom/id1561746163
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