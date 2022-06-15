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超商微波「用刀割封膜」？網愣：撕開不行嗎　店員抖用途

▲超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品，也成為不少人三餐來源，其中「微波食品」就是熱門選擇。（圖／記者張志浩攝）
▲超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品，也成為不少人三餐來源，其中「微波食品」就是熱門選擇。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 18:21:042022-06-15 18:47:25

超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品，也成為不少人三餐來源，其中「微波食品」就是熱門選擇，不過有網友就好奇，為什麼有些商品明明寫著「免拆封微波」，店員卻還是要用美工刀先將其割開，貼文釣出不少超商店員解釋，並分享這動作的背後用途。

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一名網友在Dcard以「免拆封微波？」為題表示，自己平常會到超商購買微波食品，他發現，許多微波食品的包裝上，明明都有「免拆封微波」的提示，不過拿到櫃台請店員微波時，有些店員還是會撕開個小口，或用美工刀割開，再放入微波爐，令原PO相當不解。

▲內行網友表示，買微波食品時注意有效期限，也許有機會買到折扣商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲原PO將自己購買超商微波食品的疑問提出後，引起網友們的討論。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
貼文一出，有超商店員回應「有些設計不良，沒拆封的話食物會在裡面跳恰恰」、「可能店員之前沒撕開結果爆開，之後就習慣拆封了」、「以防萬一，有些沒撕開在微波爐裡爆開，會漏更多出來」、「比較保險，爆炸的話，不僅要重新弄一個賠客人，甚至還要在百忙之中再次清洗微波爐」。

除了免拆封的話題外，網友也對「用美工刀割開封膜」的動作感到好奇，認為「明明可以撕開，為何還要用刀割？」對此超商店員則解釋，「如果照提示撕開邊邊，其實還是會流出來，一方面我們不好清，一方面客人外帶容易流得到處都是，所以會割出小洞，微波完再封一下」、「讓客人外帶比較不會亂漏，我都在正中央開小洞，然後餐巾紙放上面提醒客人」、「我們店就算有用美工刀割，微波完還是會用膠帶把小縫貼起來」、「如果真的覺得店員這樣做不好，可以自帶美工刀或帶回家微波」。

此外，針對超商微波食品，《NOWnews今日新聞》過去報導也曾指出，不少網友過去就常討論，超商微波食品有「份量少」和「鈉含量」過高的兩大問題，而我國衛生福利部也建議，一般成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽），建議民眾再選擇食用超商微波食品時應該適量，才能夠吃得健康。（編輯：張志浩）

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