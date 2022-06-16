COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

炒青菜別猛火狂翻！內行「私藏1秘訣」美味升級：更鮮嫩

▲青菜不用翻炒更加美味。（圖／取自《＠PLUM& CHERRY BLOSSOM》FB）
▲青菜不用翻炒更加美味。（圖／取自《＠PLUM& CHERRY BLOSSOM》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 20:17:41

炒青菜是相當普遍的家常菜，多數人習慣大火狂翻直至起鍋，對此就有內行人分享，「炒青菜其實不用一直炒」，只要先把辛香料炒開後，青菜入鍋用悶的，不僅吃起來與炒青菜一模一樣，且口感更加升級，也可以減少油煙噴濺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲在端午節下午5點前，可吃些「綠色食物」祈求健康。（示意圖／取自unsplash）
▲大多數青菜可使用此烹飪法，但花椰菜需要額外加點水。（示意圖／取自unsplash）
根據《PLUM& CHERRY BLOSSOM》分享炒青菜的秘訣，那就是不要從頭狂炒到尾！首先用中火將平底鍋預熱，接著在適當不會冒煙的溫度加入油，並且加入辛香料稍微翻炒後，接著放入青菜和調味料，不須翻炒就可直接蓋上鍋蓋，等冒煙後維持1至2分鐘關火，再燜2分鐘，掀開鍋蓋拌一拌即可起鍋。

原PO表示，此方法是購買鍋具時跟銷售學到的，不僅更加好吃油煙也不會亂噴，能讓瓦斯爐檯面保持乾淨，並且文末她也提醒，此方法不論高麗菜或空心菜都相當美味，幾乎所有常見葉菜類都可使用此方法烹飪，但若是比較乾的菜，像花椰菜就要額外加一點點水。

不少主婦認證，「超美味的，而且這樣營養保留多」、「我也很喜歡這方式，降低廚房油膩狀況，且更健康」、「這樣煮菜好吃油煙也少」、「我小姑也都這樣煮，我覺得比我用炒得好吃，菜比較嫩」、「最近開始適應了水油炒青菜」。（編輯：鍾怡婷）

炒青菜下鍋就變黑？大廚「一招」翠綠下飯：第一步別搞錯

高麗菜不要對半切！主廚親揭「正確刀法」：口感差太多

4綠色植物「何者非蔬菜」？營養師揪出它：其實是澱粉

面試官問「同事欠你200怎討回」？他2觀點秒錄取：高情商

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？

您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀