炒青菜別猛火狂翻！內行「私藏1秘訣」美味升級：更鮮嫩
炒青菜是相當普遍的家常菜，多數人習慣大火狂翻直至起鍋，對此就有內行人分享，「炒青菜其實不用一直炒」，只要先把辛香料炒開後，青菜入鍋用悶的，不僅吃起來與炒青菜一模一樣，且口感更加升級，也可以減少油煙噴濺。
根據《PLUM& CHERRY BLOSSOM》分享炒青菜的秘訣，那就是不要從頭狂炒到尾！首先用中火將平底鍋預熱，接著在適當不會冒煙的溫度加入油，並且加入辛香料稍微翻炒後，接著放入青菜和調味料，不須翻炒就可直接蓋上鍋蓋，等冒煙後維持1至2分鐘關火，再燜2分鐘，掀開鍋蓋拌一拌即可起鍋。
原PO表示，此方法是購買鍋具時跟銷售學到的，不僅更加好吃油煙也不會亂噴，能讓瓦斯爐檯面保持乾淨，並且文末她也提醒，此方法不論高麗菜或空心菜都相當美味，幾乎所有常見葉菜類都可使用此方法烹飪，但若是比較乾的菜，像花椰菜就要額外加一點點水。
不少主婦認證，「超美味的，而且這樣營養保留多」、「我也很喜歡這方式，降低廚房油膩狀況，且更健康」、「這樣煮菜好吃油煙也少」、「我小姑也都這樣煮，我覺得比我用炒得好吃，菜比較嫩」、「最近開始適應了水油炒青菜」。（編輯：鍾怡婷）