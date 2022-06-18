王品燒肉「穿紅色」9折！專屬這兩店優惠 滿2千再送2百
王品集團持續將「原燒」燒肉品牌，陸續改裝成更年輕潮流的「Oh my!原燒」，6月底已完成最後兩家改裝門店，將陸續於新店民權店、新莊中正店，祭出「穿紅色」就享套餐9折的開幕優惠，並加碼「滿2千送2百」活動。
王品「Oh my!原燒」最新開幕優惠，6/16～6/21於新店民權店、6/21～6/27於新莊中正店，只要「穿紅色」到店用餐就享套餐9折優惠，持王品瘋美食APP結帳，還加碼單筆消費滿2,000元再贈瘋點數200點，一點等於一元，等於直接回饋200元。
「Oh my!原燒」主打華麗巨星50cm鑽切牛、28天熟成安格斯牛、日本A5和牛等澎湃套餐，搭配紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱點綴出日式潮流裝潢，打造暢快烤肉的祭典氛圍，吸引年輕消費者族群青睞。
全新再推出2款全新澳洲和牛套餐，選用榮獲「2022年澳洲和牛大賽」金牌的頂級和牛，純牛肉「豪放牛仔套餐」包含橫膈膜、板腱、五花等7種部位，適合追求極致肉欲的和牛老饕；「陽光少女套餐」則以澳洲和牛搭配松阪豬、豬五花、去骨雞腿，一次滿足多重享受。
燒肉套餐除了包含肉品、副食、海鮮、沙拉、米食、甜點、飲品外，還特製獨家「漬物六小福」，升級版的六小福在百搭蔥鹽、微酸爽脆的大根、香辣解膩的韓式泡菜外，再新增醃漬鳳梨、青木瓜絲、糯米辣椒醬等夏日新風味，隨心所欲DIY多種百變吃法，越吃越涮嘴。
柏克金燒肉屋6月也推出美食優惠，凡加入柏克金餐酒集團官方LINE好友，每週限時3天，內用週週快閃優惠買一送一。倒數兩週6/20(一)～6/22(三)各式調酒買一送一（限晚間供應）；最嗨的6/27(一)～6/29(三)美牛胸腹肉買一送一，同桌6人以下只可參加1次，但6人以上就可參加2次，揪同事好友多人一起買2送2超划算。