NOW早報／高原期快退！中市估下周迎高峰　中南部可望降

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曾梓展以4月起確診病例數流行曲線圖做出比較，台中市在5月26日到達高原期第一個高點（9,944例），之後高原區上下震盪至今，6月6日最高峰為12,498例。到了6月14、15、16日這3天，台中市確診數從破萬人慢慢降下來，和先前新北市的流行曲線圖吻合。
曾梓展說，北部的高原期約有24天，5月17日是新北市的最高點。不同的是，北部疫情是快上快下，中南部則是緩坡上、緩坡下，較不會讓人措手不及。依照時間變化，過了下周一的假日效應，下周二、三可望是高原期最後一個頂點，接著會慢慢往下走。
他表示從圖表可以看出，台中、台南、高雄的走勢幾乎完全相同。由於下周才可能逐步脫離高原期，因此繼續停課不停學，還是有執行的必要。
今日天氣／越來越熱！各地多雲到晴 屏東近山區恐飆破36度
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（17）日台灣附近為西南風環境，水氣減少得相當明顯，各地大多是多雲到晴的天氣，僅南部地區及東南部地區出現零星降雨，午後山區及近山區平地出現局部短暫雷陣雨。
溫度方面，今日各地高溫普遍可以上升到30度以上，局部地區溫度甚至會更高一些，尤其屏東縣近山區可能有36度以上高溫發生。
疫情高峰已過？醫曝1指標：別只看確診數
感染科權威醫師李秉穎昨（16）日表示，台灣疫情已從高原走向緩降坡，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也提到，高原期後，疫情每週會持續下降。對此，中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，台灣確診黑數多，想要判斷疫情狀態，應以死亡率較為準確，且若想要降低死亡率，應該要將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，廢除醫療障礙。
中央流行疫情指揮中心昨宣布，本土新冠肺炎確診個案新增6萬3170例，死亡個案新增168例。
「我們在緩降坡！」李秉穎早上接受廣播節目中指出，從長遠來看，觀察兩三週的疫情趨勢，從前陣子單日確診數大約8至9萬，到近日單日確診數約為6萬，有呈現緩緩下降趨勢，而雖然現在重症、死亡數並沒有下降，但可以預期未來幾週後開始下滑。
昨疫情記者會中，羅一鈞說明，目前比較確定的推估是在高原期後，疫情每週會呈現持續下降的情形，現在北部的態勢已經比較明顯，中南部也準備要脫離高原期，希望下週就能看到比較明顯的降幅。
羅一鈞也指出，7月時疫情會如何演變，最重要的還是民眾的防疫措施是否有持續落實、人流有無回升，導致群聚傳播等行為，「7月是不是就一定可以落在萬例以下，是我們的期望！」羅喊話，這需要民眾一起配合，指揮中心會持續觀察北中南疫情變化趨勢。
對此，王任賢認為，疫情是否趨緩，不應只看確診數，因為台灣還有許多潛藏在社會中的黑數，因此要以死亡率判斷高峰是否已過較為準確，若死亡率並未下降，就代表疫情仍有問題。
王任賢解釋，依照常規，死亡率應為萬分之3，配合確診數來看，昨天本土新增6萬多例，應該只會有10數例死亡個案，但昨天個案數仍破百，「差好多喔」，台灣疫情還沒下降。
雖然死亡數是「落後指標」，意即看到死亡就已經是蓋棺論定，不像若是積極處理確診數，就能改變預後、減少死亡，但王任賢強調，這並不能當作藉口，「已經落後太久了」，他指出，現在單日確診數6萬多，跟過去相比，死亡率相差非常多，過去每天單日新增5萬多例，死亡數大約10幾例，但到了6月，死亡率上升後就再也沒有下降。
王任賢說明，要等到死亡率回到萬分之3，才能說疫情過了，「台灣的醫療並沒有這麼落後，不該到千分之1的死亡率，不該啦」，死亡率應該以萬分之3為準至萬分之5為準，但不能到千分之1，「那是不對的，給台灣太丟臉了！」
王任賢分析，台灣死亡率居高不下有兩個原因，首先是台灣確診黑數高，社區中還有2至3倍黑數，因此判斷疫情不能只看確診數，現在揪出黑數也不重要，而是要關注另一個原因「醫療障礙」，若是想要降低死亡率，就醫治療前的採檢規範都要廢除，也不應該留過多病床給專責病房，「不管再急的病，都要經過PCR才能進去，這個障礙必須要廢除」。
「但這障礙在現階段不容易廢除！」王任賢坦言，最好的方式就是要將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類法定傳染病，比照流感，讓醫療回到常規化，就不會有醫療障礙，且接下來Omicron亞型變異株BA.4及BA.5一定會進入台灣，只要台灣現在有本事降低死亡率，之後BA.4及BA.5死亡率也會下降，「他（BA.4、BA.5）只是Omicron的變異株，沒什麼了不起的」，邊境檢疫等規範也能隨之鬆綁，只是口罩仍應鼓勵民眾佩戴，但不用再稽核規勸，避免發生如屏東挖眼案等社會事件。
7月回歸！納豆接新節目主持棒 親曝「非常期待」網超嗨
41歲藝人納豆（林郁智）在今年1月底，突因腦出血中風住院，在經過3個多月的治療和休養後，終於順利出院回家，日前也在女友依依影片中，向粉絲報平安，昨（16）日傳出，由他主持的新節目，將在7月開播，雖是先前錄製的節目，仍讓粉絲相當期待，他自己也在臉書上轉發消息，並寫下「非常期待！」。
根據《鏡新聞》臉書上貼文，由納豆擔任主持人的藝文節目《誰來演戲》，將以演員的觀點出發，邀請十三位實力派演員深度對談，節目也即將在7/2週六22:30首播。
雖然節目內容是在納豆生病休養前就已錄製完成，但即將重返螢光幕，也讓粉絲相當期待，觀眾更能再次欣賞他久違的主持功力，而他自己也轉發貼文稱「非常期待！」，來賓陣容更是星光熠熠，包含納豆在內共14位演員入圍與得獎，共榮獲35座金鐘獎、11座金馬獎的傲人紀錄。
網友也紛紛在下方回應「豆哥回來了」、「好棒！」、「期待」、「強勢回歸」。
中職／江少慶8局好投 終於拿到本季首勝
富邦悍將昨（16）天出戰統一獅隊，富邦由王牌投手江少慶主投8局僅失1分好投帶領下，終場以6:1贏球，拿下本季個人首勝。
江少慶獲得隊友援護，首局就有攻勢，林哲瑄敲安後，張冠廷內野安打上壘，加上林益全2分打點安打，以及王詩聰中外野適時安打，一口氣攻下3分。
雖然獅隊4局上由老將陳鏞基擊出內野滾地球順利破蛋，但4局下范國宸敲出中外野安打再追加分數，富邦7局下由范國宸開轟再度拉開比數。
江少慶8局投完，原本還有機會續投，不過富邦換上守護神曾峻岳關門，總計他共用95球被打5安打，6次三振，拿下勝投。
炒青菜別猛火狂翻！內行「私藏1秘訣」美味升級：更鮮嫩
炒青菜是相當普遍的家常菜，多數人習慣大火狂翻直至起鍋，對此就有內行人分享，「炒青菜其實不用一直炒」，只要先把辛香料炒開後，青菜入鍋用悶的，不僅吃起來與炒青菜一模一樣，且口感更加升級，也可以減少油煙噴濺。
根據《PLUM& CHERRY BLOSSOM》分享炒青菜的秘訣，那就是不要從頭狂炒到尾！首先用中火將平底鍋預熱，接著在適當不會冒煙的溫度加入油，並且加入辛香料稍微翻炒後，接著放入青菜和調味料，不須翻炒就可直接蓋上鍋蓋，等冒煙後維持1至2分鐘關火，再燜2分鐘，掀開鍋蓋拌一拌即可起鍋。
原PO表示，此方法是購買鍋具時跟銷售學到的，不僅更加好吃油煙也不會亂噴，能讓瓦斯爐檯面保持乾淨，並且文末她也提醒，此方法不論高麗菜或空心菜都相當美味，幾乎所有常見葉菜類都可使用此方法烹飪，但若是比較乾的菜，像花椰菜就要額外加一點點水。
不少主婦認證，「超美味的，而且這樣營養保留多」、「我也很喜歡這方式，降低廚房油膩狀況，且更健康」、「這樣煮菜好吃油煙也少」、「我小姑也都這樣煮，我覺得比我用炒得好吃，菜比較嫩」、「最近開始適應了水油炒青菜」。（編輯：賴禹妡）