一人吃貴族世家！他遭「全場狂盯」尬爆 網卻讚翻：更爽
許多人喜歡在空閒之餘和家人、好友在外聚餐，那麼一個人吃飯的經驗又有幾次呢？就有一名網友分享，某天下班他一人到貴族世家用餐，過程中充滿著尷尬氛圍，無論是吃牛排或是拿buffet都被隔壁桌投射異樣眼光，讓他相當受不了，貼文曝光後立即引起熱議，不少人卻反讚單獨用餐的優點：「一個人根本不用花時間和朋友聊天，爽吃多少就吃多少！」
該名網友今（18）日在PTT貼文，他以「一個人去吃貴族世家很尷尬的八卦」為題，表示下班一個人到貴族世家吃牛排，一進門就對著服務生說「一位」，對方卻還不相信，再問了一次「只有一位嗎」，他在吃飯過程中也一直感受到隔壁桌投射奇怪的視線，「吃起來真的有夠尷尬，結果牛排吃完根本沒吃多少buffet就離開了」，讓他無奈問：「我本來以為自己去這種餐廳吃飯很簡單，結果吃起來真的有夠尷尬的，有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「久了就習慣了啦，不然你去併桌」、「你會想太多就不適合自己一個人去吃啊」、「你有付錢就好其他沒人在乎」、「還好吧，你太在意了」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」、「會看你一定不是因為一個人的關係」、「我一個人吃n次貴族了，完全沒感覺有什麼」。
另外，也有不少網友分享一個人吃飯的經驗狂讚，「一個人吃飯店鴛鴦鍋，超爽」、「海港、王品、饗食、饗饗、馬辣，一個人吃就是爽」、「我也蠻常自己去吃的，還不錯啊」、「我自己一個去吃過壽司郎跟爭鮮啊，電影也常自己去看」、「一個人很自在好嗎」、「一個人根本不用花時間和朋友聊天，爽吃多少就吃多少」、「很常一個人在外吃飯，這根本沒啥啊。享受美食，別想太多」、「一人經濟會漸漸成為另一趨勢，你不孤單」。（編輯：賴禹妡）