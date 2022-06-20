染疫後如何飲食保養？改善３大新冠後遺症，營養師教這樣吃！

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飲食改善３大新冠後遺症(1)
呼吸道問題：胸悶、易喘等。
維生素A、類胡蘿蔔素：
嫚嫚營養師表示，以呼吸道來說，抵抗病菌最重要的關鍵之一就是黏膜，其為「體內的皮膚」，幫助抵抗外界侵害，所需的重要營養為維生素A、類胡蘿蔔素，兩種營養常會一起討論，類胡蘿蔔素在進入人體後也有部分會轉換成維生素A。其可保護黏膜維持健康、幫助調節免疫，可從深綠色、黃色、紅色等植物類食物攝取，如菠菜、胡蘿蔔、紅莧菜、紅辣椒、地瓜葉、南瓜等。動物食物來源也有，但較不建議，多存在於如豬肝等內臟，除了脂肪量較高，也有毒素累積較多的疑慮，因此植物性來源為佳。
槲皮素：
另外，對於呼吸道、肺部保養，受到不少研究關注的營養素，也包括了槲皮素，其為具有抗氧化、抗過敏、抗發炎的優質植化素，來源常見包括帶皮蘋果、洋蔥、蔓越莓、地瓜葉、甜椒、紅酒等，已有不少對此進行哮喘的相關研究。有研究發現每周吃兩個蘋果哮喘發生率較低，也有研究發現有定期攝取槲皮素有助降低空汙、吸菸等傷肺風險，減少肺癌發生機率。
飲食改善３大新冠後遺症(2)
腦霧：注意不集中、健忘、恍惚
染疫後會出現注意力不集中、健忘、恍惚等腦霧情況，嫚嫚營養師表示其主要為腦部發炎的現象，也可透過營養攝取幫助改善。
Omega-3、卵磷脂：
大腦脂肪含量非常高，約佔整體的６成，保養重點就會在好的油脂，如Omega-3和卵磷脂，這也是為什麼常聽到適度補充魚油有助腦袋靈活，因為魚油就是常見的Omega-3來源。其他來源也包括鯖魚、鮭魚、秋刀魚等動物性來源。植物性的奇亞籽、亞麻籽也攝取得到，但轉換率較低非首選，以動物性來源為佳。而若要從魚油營養品直接攝取，因可分EPA、DHA，高血脂患者建議補充EPA，以防血脂再升高，其他像是小朋友、青少年、孕婦、一般族群等可從DHA著手，或是補充混合型也是很好的選擇。
至於卵磷脂，其為大腦的重要營養素之一，是神經傳導物質「乙醯膽鹼」的製造原料，有助維持正常腦部神經傳遞，增強記憶力注意力等，營養來源包括黃豆、納豆、豆腐、雞蛋等。
維生素Ｅ、B群：
維生素Ｅ對於腦部也是重要營養，有利於細胞膜抗氧化，減少自由基傷害，如防護罩一般，對於腦部神經細胞、血管細胞等都有所幫助。血管健康也攸關養分、氧氣至腦部的運送，維生素E兩者兼顧。常見的維生素來源有堅果、葵花子、榛果、杏仁果、松子、橄欖油、亞麻仁油等植物油。而民眾熟悉的B群，除了提升精神以外，對於消除腦霧也是有所幫助的。
飲食改善３大新冠後遺症(3)
疲勞：疲倦、無力、提不起勁。
嫚嫚營養師指出，構成疲勞的原因非常多也相當複雜，不過因染疫而起的關鍵主要也是在於發炎，飲食上也可從抗發炎著手。
B群：
民眾所熟悉的B群，如前述除了有助解除腦霧，也有利於提升精神，不過需要留意的是，B群於此應視為強力輔助而不是主攻，也就是說前提需有足夠的熱量、能量、營養，B群才有辦法助攻。有相當多的種類，除了營養品外，大方向來看可從糙米、雞蛋、香菇、豬瘦肉中攝取。
維生素Ｃ：
另外常見的維生素C也具有非常好的抗氧化作用，研究發現缺乏者常見的表現症狀就包括疲勞、活動力下降，而充足者則有注意力及工作力提升的表現。來源可從各種新鮮水果攝取，不建議烹調、打成果汁，以避免消耗。一天兩拳頭，挑當季水果即可，不用局限於某種水果。另外，飯後攝取維生素C可幫助鐵吸收，生理期女性等缺鐵者、有缺鐵性貧血者可考慮。
檸檬酸：
同樣於水果中有利於恢復元氣的，也包括柑橘類水果中的檸檬酸，其在體內可形成將食物營養轉換成能量的「檸檬酸循環」，充足的檸檬酸也對解除疲勞有所幫助。
Q10：
近期越來越受到關注的Q10也有助消除疲勞、恢復體力、幫助身體產生能量、抗氧化，保護細胞不被自由基傷害，常見於花生、芝麻、沙丁魚、酪梨、核桃等各種食物。不過孕婦、15歲小孩、哺乳婦女、抗凝血劑等藥物不適合補充Q10，可能有交互作用疑慮。
鋅：
坊間常見鼓勵男性攝取的生蠔也是很好的消除疲勞食材，不過其實不僅限於男性，其關鍵在於鋅，鋅是代謝能量的重要營養之一，就像B群一般，缺乏者容易顯得疲勞、嗜睡、食欲降低、味覺變差，形成惡性循環。除了生蠔以外，其實牡蠣等各類的貝類、海產類普遍都攝取得到，而南瓜籽、腰果、奇亞籽也吃得到。
染疫後如何飲食保養？
地中海飲食有助改善後遺症！
嫚嫚營養師提醒，目前沒有發現任何一種單一營養素或食物可以對抗新冠肺炎或改善後遺症，若要從飲食著手，最重要的關鍵就是透過飲食習慣調整出健康的身體，也就是「習慣這樣的飲食方式」。
染疫後盡量別這樣吃：
營養師指出，目前被公認最不建議、最危險的飲食方式就是所謂的「西方飲食」，當然西方飲食也有健康的，不過普遍為高飽和脂肪、高精緻糖、高加工，這些也是被明確定義紀載的，如漢堡、可樂、披薩等，高鈉雖未被記載，但也常見於高加工食物中。而即便不是西方食物，但符合上述特性的自然也包含在內，例如鹽酥雞等各種台灣傳統炸物，這類都是人們常聽到的三高來源。不少研究發現，常常習慣這類飲食者，會經常處於發炎反應的狀態，症狀也會比較嚴重，越接近這樣的飲食方式，染疫後重症、死亡率風險就越高。
地中海飲食助改善後遺症：
地中海飲食是各界專家普遍公認的最佳飲食方式，前述的營養在地中海飲食中都吃得到，又或者說，地中海飲食主要就是由上述所組成。不論對於染疫前的免疫系統維持，或是染疫後的身體修復，都是非常有幫助的飲食方法。
吃法很簡單，蔬果多元多色，蛋白質以雞肉、魚肉等優質蛋白為主，油脂使用橄欖油等好油，可用辛香料抗發炎，並喝足水分幫助新陳代謝，日常培養運動習慣。
澳洲在2019年就曾作出研究，觀察到飲食模式越接近地中海飲食的族群肺部功能越佳，也有研究發現染疫後中重症的發生機率會相較更低。建議民眾日常可養成這樣的飲食習慣，其他想吃的可以一周安排幾次就好，彈性的調整，不論對疫情或日後生活養生都非常有幫助。
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