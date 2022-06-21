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教父牛排「超強本體」被挖出！老饕特地爲它去：會吃上癮

▲牛排受到台灣民眾喜愛，無論在平價或高檔餐廳，都是菜單上的熱門選擇，在網路上也充滿話題。（示意圖／取自pixabay）
▲牛排受到台灣民眾喜愛，無論在平價或高檔餐廳，都是菜單上的熱門選擇，在網路上也充滿話題。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 11:58:522022-06-21 12:10:02

牛排受到台灣民眾喜愛，無論在平價或高檔餐廳，都是菜單上的熱門選擇，在網路上也充滿話題，對此就有網友針對國內知名品牌「教父牛排」發起討論，提到自己吃過後，和朋友的看法不一致，好奇其餘網友想法，貼文掀起熱議，不少人更提及教父牛排的「超強本體」，直言「根本是為了它去吃」。

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一名網友在PTT發文表示，「教父牛排感覺在台灣算是名氣蠻響亮的，我覺得在牛排界CP算還不錯，一個套餐吃下來其實算飽」，不過此時他話鋒一轉，提到他有有朋友認為，牛排店吃吃多了，會發現其實一堆贏過教父牛排，讓原PO好奇詢問「老饕們覺得教父牛排算不算是好吃的牛排？」

▲（圖／教父牛排Danny's Steakhouse FB）
▲原PO將話題拋出後，網友紛紛表達想法，更大讚教父牛排的「超強本體」。（圖／教父牛排Danny's Steakhouse FB）
貼文曝光後，網友紛紛留言表達想法，「CP普偏好，要找到CP更好的，也沒那麼容易」、「吃過一次覺得滿好吃的」、「還可以啦，當採點用也行，至少可以說吃過」、「裡面的麵包很好吃」、「好吃，星星不是拿假的」；不過也有人認為「吃過一次覺得還好欸」、「牛排普通比較沒記憶點」、「還好，吃氣氛的」。

除了對餐廳的評價外，許多網友都大讚教父牛排的「蒜頭」，「本體是蒜頭」、「蒜頭真的厲害，我在家試無數次都做不出那味道，估計食材就不一樣」、「蒜頭跟氣泡水讚」、「蒜頭真的讚，會吃上癮」、「配菜是真的很好吃，尤其是那蒜頭」。

事實上，教父牛排自2013年創立後，主打乾式熟成牛排，經營多年下來已擄獲不少饕客的胃口，而2018年米其林美食指南引進台灣後，更連續多年獲得米其林一星評價；而受到網友們盛讚的蒜頭，其實是牛排的其中一項配菜，特殊的烹飪手法和美味，創造不少話題。（編輯：張志浩）

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