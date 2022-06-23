別嫌女友胖！研究顯示「男友越醜她越胖」 殘酷原因曝光
亞洲國家普遍審美都是「越瘦越好」，導致許多女人一生都在與體重博鬥，希望讓自己維持曼妙纖細的身材，但光是女人努力還不夠！根據美國研究指出，另一半的長相會影響女性的胖瘦，如果伴侶長得越醜，就會導致女性越難減肥成功；反之對於男性而已，另一半的長相並不會影響他們的飲食、運動習慣。
根據佛羅里達州立大學教授梅澤（Andrea Meltzer），以及博士生雷諾茲（Tania Reynolds）的研究，通過對113組年約20歲的新婚夫妻，進行實際觀察及數據統計，發現在愛情關係中，另一半的外表魅力值，會是女性願意努力減肥，維持苗條身材的重要動力。
根據研究的樣本分析中，那些被分類為「不太有魅力」的女性，若是愛情關係中的伴侶很有魅力，會讓她們更有動力減肥，並積極維持自己的外表。雷諾茲解釋，那些擁有迷人外表的伴侶，可能會讓女性感到不安全感，進而產生心理壓力，擔心自己的身材達不到期望，最後會將壓力轉為動力去追求完美身材。
但是當另一半，長得又胖又醜時，女性心中的不安及焦慮感會下降，對於身材的要求連帶變低，導致忽略自我約束而逐漸發胖。
有趣的是，同一項研究結果指出，無論女性伴侶胖瘦美醜，對於男性的飲食、健身動機，並沒有太大的直接影響，簡而言之，就算女友、老婆美如天仙，男性也不容易因安全感的壓力，而被激起改善外表的動力。（編輯：鍾怡婷）