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情侶停車硬擠！別人慘變「1格2車」　離譜畫面曝：真自私

▲眼前這對情侶，竟把別人的白色機車擠到旁邊，好讓自己方便停車，讓拍攝者十分火大，怒嗆「自私！」（圖／爆怨公社）
▲眼前這對情侶，竟把別人的白色機車擠到旁邊，好讓自己方便停車，讓拍攝者十分火大，怒嗆「自私！」（圖／爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 10:35:222022-06-24 11:14:43

台灣騎機車的人口密集，常常造成停車時一位難求的現象。對此，有網友就撞見一對情侶正在停車，沒想到對方竟然不顧停車格硬塞，讓他看不下去不斷在旁邊斥責，影片曝光後立刻掀起大家熱議。

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臉書社團「爆怨公社」，一名網友PO文抱怨「沒錯！我就是神經病！愛管閒事！雖然搬動的不是我的機車，被擠傷的也不是我的機車！但是TMD我就是看不慣這種自私自利的行為！一車一格很難嗎？」

可以從畫面中見到，一對情侶才剛停好車離開，原PO邊錄影片邊斥責，「大家都一車一格，你就硬搬人家摩托車去擠，你不覺得很自私嗎？你知道每個停摩托車的人都最討厭這種…你現在把人家摩托車去卡到人家摩托車！你不用處理啊？」

▲眼前這對情侶，竟把別人的粉紅色機車擠到旁邊，好讓自己方便停車，讓拍攝者十分火大，怒嗆「自私！」（圖／爆怨公社）
▲情侶中的男生，在影片裡嘲諷意味十足，讓網友們看了頻頻搖頭。原PO也替中間這輛機車抱不平，就被左邊的GP車主硬擠。（圖／爆怨公社）
只見男方鞠躬道歉就趕快和女友離開現場，但原PO仍無法平息怒火，並主動替被移動的車主抱不平，「來看清楚耶！這位車主，你的車子有傷，就是他搬的啊」。

影片曝光後，網友紛紛留言狂讚原PO的正義行為，「這種人超多好言相勸，還一副理所當然的樣子」、「真的很討厭這種人！然後要牽車的時候空間變很小常常撞到腳怒」、「遇到這種的真的會很氣，很沒公德心」、「感謝您的熱心」。

但也有人感嘆這種行為，其實見怪不怪，「一車一格在台北真的沒辦法，只是個理想…」、「像這種被搬動的地方，真的到處都是，只要人潮擁擠的地方都這樣」、「如果是住在台北應該也見怪不怪了，就是不要撞到車，不要讓人出不來都還好」、「老實說，一車一格真的很難」

更有網友擔心原PO會因此出事「可以來台北車站附近走走看看，應該半天你就燒聲了」、「你這態度當面指責別人，很容易出事情」、「樓主正義哥，我覺得如果沒有傷到別的機車，這種事情別太刁鑽。

事實上，目前仍無法律規範，明訂「在停車格內，隨移移動他人機車之行為」，僅能透過車體被刮傷，或是被惡意移到停車格外而被開罰等等來申請賠償，相關事件幾乎每天都在發生。過去就有警方建議，為避免莫名吃上罰單或愛車受損，民眾還是多多停在設有監視器的地方，或是停好車後拍照來保障自我權益。（編輯：詹鎰睿）

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