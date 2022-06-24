考上醫學系卻放棄！小鮮肉選擇「這科系」：決定看守天空

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王蘭芬接著說，之前看「建中女神」何廢料的影片時，除了看到賈子謙，也看見本文主角「林之然」。有著濃濃的眉毛，跟草食動物般純真的大眼睛，帥氣卻也能感受到其中露出一絲絲憂鬱與羞澀，每次回答問題前都會慎而重之思考好幾秒，「好難想像他可以在那麼活潑瘋狂的建中民謠吉他社生存下來」。
而在何廢料的影片中也曾透露自己與林之然是國中同學，「有夠厲害的，以前每天都看到他躺坐在圖書館書架旁的長椅上打『傳說』，結果不管我再努力都讀不贏，他是永遠的校排一」。
「其實我的個性跟吉他社的人還滿不一樣的，所以用了不少時間讓自己慢慢適應」，林之然回想過去，「我國小到國中這段時間，人生花最多力氣的地方，是在試著融入班上同學這件事上」，因為他過去太會考試，又不善言詞，讓同學覺得他很驕傲，「於是就被，算是霸凌了吧」，不過沉重的人際關係在進入建中後一掃而空，「在這裡我功課不是最好的，我變成一個普通人了」。
林之然的爸爸是台大畢業的心臟外科醫生，媽媽是台大畢業的心理諮商師，但他們並沒有希望林之然以後當醫生，「我爸爸一直不希望我當醫生，他說念書的過程跟醫院的鬥爭太辛苦，不想我也過這種生活」，不過也因為他一直以來都很崇拜爸爸，所以一直都以醫學系為目標。
但為何最後放棄醫學系，選擇大氣系？林之然說，自己從小就很喜歡看天空，觀察雲的變化，「國小時有段時間每天早上起來拍天空，以為以後可以用這些照片來申請想念的大學科系」。
後來，林之然漸漸發現台北的天空好低好悶，「每次全家出遊，車子越往南開，天空越遼闊，到了高雄整個嘩一下都是藍色的，然後會出現通往另一個世界般的高積雲，非常美，看著那樣的大氣變化，突然希望自己能輕易指揮風跟雲，去這裡下夠動植物需要的雨水，去那裡展現多彩的美麗，或許是那時候奠定了對地球科學的興趣」。
他在高中時，因為知識更豐富了，所以嘗試預測天氣，「例如社團出遊，或是剛好沒帶傘時，我會打開衛星雲圖來看，什麼時段可能會下雨，或是幾點幾分雨雲有個破洞可能會放晴讓我衝一下」，但他接著笑出來「但從沒有預測成功過，所以需要去念大氣系修煉一下」；此外，在他高二準備學測過程中，有個女孩走進他的生命裡，這帶來喜悅，卻也帶來憂傷，「使我情緒有過一段時間的波動，卻也讓我重新思考自己是怎樣一個人，適不適合當一個醫生」。
後來一階成績公布，林之然醫學系和大氣系都有通過，但兩者需要的東西完全不同，「分頭進行非常辛苦，但也因為深入了解了大氣系所學的專業，加上在國圖沒日沒夜找資料的過程讓我覺得非常享受，更加確定自己是走研究的料」；後來二階也出來了，兩個系也都是正取，他面臨了該去醫學系還是大氣系的難題。
「請教神父，他告訴我，選一個安靜的晚上，把兩個系的優缺點詳細列出來，然後閉上眼禱告，看看哪一邊會出現亮光」，王蘭芬接著便問「所以最後是大氣系發亮了嗎」，林之然笑瞇了眼，點點頭，也讓王蘭芬直呼「人生的選擇是如此困難啊，恭喜之然找到閃閃發亮的那條路」，也不禁笑虧「但為什麼我每次一閉上眼，閃閃發亮的都是叫我起床的太陽呢」。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲作家《王蘭芬》授權，非經授權勿任意轉載】