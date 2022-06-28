太熱好難睡！專家教「降溫小撇步」 不開冷氣也能助眠
夏天到了，動不動就是全身汗，如果想要在晚上好好睡覺，許多人都會選擇狂開冷氣，否則可能會睡不著，但又擔心電費飆漲，對此國外就有專家分享一些降溫助眠的小撇步，可以在省電之餘，又能快速幫助入眠！
根據英媒報導，睡眠專家大衛David Lee指出，許多民眾會在晚上感到疲倦，這時身體容易感到有點冷，事實上是體溫下降了1度，這時就很好入睡，但如果外在環境溫度高，讓體溫難以下降，就很容易輾轉難眠。而另一位同樣也是睡眠的專家珊米Sammy Margo則表示，高溫會擾亂褪黑激素的釋放，如此便影響睡眠，因此必須想辦法讓自己「降溫」。
有鑑於此，兩位專家分享了幾個降溫妙招，包含「以洗溫熱水取代洗冷水澡」，並且避免在睡前做劇烈運動，因為這會使體溫增高，同時盡量在睡前才去洗溫水澡或泡澡，因為當踏出浴室時，會立刻感受到環境「相對低溫」，有助於讓身體處在一個舒適的狀態。
「以仰睡取代側睡或蜷曲睡，增加散熱面積」，專家指出，除了可以選擇裸睡或是絲綢寢具組幫助降低床面溫度以外，仰睡的散熱速度絕對比側身蜷曲著睡更快，而伴侶之間睡覺時最好隔出一點空間，也不要共用被子，以免互相干擾。
除了冷氣以外，也可以「使用冰風扇甚至冰襪子」，專家建議不少民眾會在電風扇前放置一盆冰塊或是結冰水，的確可以製造出冷空氣幫助降低空間溫度，另外還可以將乾淨的乾襪子放進冰箱，要睡覺時再穿上，可以幫助快速降低雙腳溫度，進而讓全身降溫。
最重要的是，因為天氣炎熱，身體必須保持的水分相對比冬天來的多，在容易流失水分的情形之下，脫水也會影響睡眠，但是也不能喝過量的水，以免半夜頻繁跑廁所容易影響睡眠，因此專間也建議，適時適量地補充水分，但要避免睡前2小時內喝過多的水，尤其是部分酒精飲料容易利尿，所以盡量在白天時多補充水分。（編輯：陳珮瑜）