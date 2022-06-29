夏日炎炎正好眠？營養師教你「五多三少」原則趕走疲憊

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到底要怎麼做，才能擊退夏日疲勞呢？「好食課」營養師Titan林世航出招，教你「五多三少」原則，讓你在炎炎夏日裏不受天氣影響，精神百倍。
五多原則一、多吃全穀
對於主食類，營養師建議以糙米、燕麥等全穀及未精製澱粉，取代白米、麵條等精製澱粉。這樣既可增加膳食纖維及維生素B攝取，更可以促進新陳代謝，進而消除疲勞感。
二、多補充水分
夏季人們常常暴露在烈日下，或是長時間呆在冷氣房中，導致體內水分容易流失。營養師建議多補充水分，每日確保自己喝足1500c.c的水，預防中暑之餘，更能改善疲勞。
三、多攝取蛋白質食物
營養師建議在平日飲食裏增加蛋白質食物攝取，這樣可以幫助調控血糖，也能提供能量，減少夏日疲勞感。
▲ 營養師提醒應多攝取蛋白質食物、喝充足的水。（示意圖／Pixabay）
四、多把握夜間睡眠時間
睡眠不足對身體造成的傷害，是難以補償的。睡眠不足不僅導致大腦沒有獲得充分休息，還會造成身體代謝紊亂。充足的睡眠可以幫助自己維持良好的精神、體力，建議每日睡足6至8小時，以維持代謝平衡，消除疲勞。
五、多吃蔬果
蔬果中富含膳食纖維、植化素，以及各種礦物質與維生素。蔬果可以幫助提振精神、舒緩神經，進而消除疲勞。營養師建議「每日五蔬果」，更可預防便秘。
三少原則一、少吃甜食、手搖飲
高糖飲食容易使血糖快速上升，從而增加睡意。營養師建議，不要一次吃大量高碳水化合物、高升糖指數食物，不讓血糖起伏過大，就不會一下子感到疲倦感突然襲來。
二、少吃油炸物
油炸物容易在體內產生自由基，增加身體發炎情形，也容易增加體內抗氧化物質的消耗，從而增加疲勞感。因此營養師建議少吃油炸物，可以新鮮蔬果替代。
▲ 營養師叮嚀少吃甜食、手搖飲、炸物。（示意圖／Pixabay）
三、少喝咖啡
上班族喜歡通過喝咖啡來提神，殊不知長期攝取咖啡因，會導致身體產生耐受性，人們在後期或許需要增加咖啡攝取量，來提振精神。咖啡因主要透過抑制與睡意有關的化學物質腺苷，與其接受器結合，達到短暫提神作用。當咖啡因被代謝掉了，累積在體內的腺苷反而會迅速增加身體的疲勞感。
營養師提醒，若真的要靠喝咖啡來提神，睡前六小時不建議喝咖啡，以免影響睡眠。他進一步説明，千萬不要額外在咖啡中添加糖和奶精等等，容易造成血糖上升的添加物。建議每日咖啡因不超過300毫克，相當於一杯大杯美式，或是兩杯拿鐵。
本文獲得「好食課」授權報導
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