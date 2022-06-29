COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女子耳朵灼熱疼痛起水泡誤當蚊蟲叮咬　檢查後醫揭：耳朵長「皮蛇」！

女子耳朵灼熱疼痛起水泡誤當蚊蟲叮咬　檢查後醫揭：耳朵長「皮蛇」！
女子耳朵灼熱疼痛起水泡誤當蚊蟲叮咬　檢查後醫揭：耳朵長「皮蛇」！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-29 09:30:44

不久前知名加拿大流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）在社群媒體上發布自拍影片，表示自己罹患侖謝亨特氏症候群(Ramsay Hunt Syndrome)，導致右側顏面麻痺，幾乎無法做出任何表情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前耳鼻喉科醫師陳亮宇也在臉書粉專《陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所》分享，30多歲的王小姐前來問診，表示幾天前耳朵紅紅的，原以為是出去玩被蚊蟲叮咬造成的耳廓發炎，想不到卻感覺越來越灼熱疼痛，經醫師檢查才發現耳朵長了水皰，並有臉歪嘴斜等顏面神經麻痺的情況，被診斷為耳帶狀皰疹（Herpes zoster oticus）。

耳帶狀皰疹（Herpes zoster oticus）又名侖謝亨特氏症候群（Ramsay Hunt Syndrome) ，1907年由詹姆斯‧侖謝‧亨特醫生（James Ramsay Hunt）首次描述這個疾病，便以他的名字命名。耳帶狀皰疹簡單來說，就是耳朵的「皮蛇」，是由於潛伏在顏面神經的膝狀神經節的「水痘帶狀皰疹病毒」再度活化而產生。

皮蛇是「帶狀皰疹」的俗稱，是由水痘帶狀皰疹病毒（Varicella zoster virus，VZV）所引起。水痘帶狀皰疹病毒第一次感染人體時，會引起全身性的皮膚水皰，稱為「水痘」，好發於12歲以下的兒童。當水痘痊癒之後，病毒會潛伏在人體的神經節內，當身體的免疫力下降時，就有可能沿著潛伏的神經皮節以「帶狀皰疹」的形式再度跑出來作怪。

發生耳帶狀皰疹早期時，耳朵可能會出現燒灼的疼痛感，但這時尚未冒出病灶，因此不容易被診斷出來，大約3至4天後，耳朵的皮膚上冒出紅疹水皰，醫生才能夠確定診斷；除了耳朵的水皰之外，因病毒攻擊顏面神經，造成不同程度的顏面神經麻痺，且麻痺的程度比常見的貝爾氏麻痺（Bell's palsy）還要嚴重，少部分嚴重患者甚至還會出現聽力障礙、耳鳴、眩暈及味覺異常等症狀。

▲右側嘴角動作偏斜，喝水時甚至有點滲漏/陳亮宇醫師 授權提供
▲右側嘴角動作偏斜，喝水時甚至有點滲漏/陳亮宇醫師 授權提供
▲右側嘴角動作偏斜，喝水時甚至有點滲漏/陳亮宇醫師 授權提供
▲右側嘴角動作偏斜，喝水時甚至有點滲漏/陳亮宇醫師 授權提供

侖謝亨特氏症候群症狀嚴重，該怎麼辦？

醫師呼籲民眾，若出現上述症狀應及早就診，以得到早期治療。當耳朵出現燒灼的疼痛感時，須留意是否後續有出現典型的皮膚水皰，或是顏面神經麻痺的情況。在病發早期給予抗病毒藥物，配合類固醇的輔助治療，對於減少病程與減輕後遺症有幫助，可使用抗生素藥膏以避免皮膚出現後續的細菌感染，疼痛部分可以使用消炎止痛藥。

除了藥物治療以外，及時的復健治療，像是電刺激、臉部按摩以及臉部運動復健訓練，對於顏面神經麻痺的預後也相當重要。

另外，民眾可考慮施打水痘疫苗或帶狀皰疹疫苗加強防禦，平日要保持生活作息正常、均衡飲食、規律運動，以避免免疫力降低，有助減少潛伏的水痘帶狀皰疹病毒再度活化的機會。

  

本文經 陳亮宇醫師 臉書粉專《陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所》授權報導（原文由陳世璽醫師撰寫）

延伸閱讀
自然染疫像吃下「無敵星星」？ 重症醫駁：不打疫苗抗體恐變「流星」
染疫影響肺功能？容易喘、累又走不遠！醫教2招自我檢測

揮別小腹、臀腿肉肉　醫揭三大體重管理秘訣

夏日炎炎正好眠？營養師教你「五多三少」原則趕走疲憊

防疫嚴苛　香港多個國際金融論壇轉移新加坡舉行

為減少噪音空汙　巴黎燃油機車9月起支付停車費

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀