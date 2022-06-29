揮別小腹、臀腿肉肉　醫揭三大體重管理秘訣

我是廣告 請繼續往下閱讀
聚焦超音波減脂
透過高頻音波聚焦，將能量經由探頭傳遞、匯聚在欲改善的部位，並藉此以非侵入的方式破壞皮下脂肪，適合想要改善局部線條的愛美人士。
冷凍減脂
採用吸入式冷卻探頭，將脂肪組織吸進探頭後，再針對皮下脂肪進行冷卻治療，讓脂肪數下降、厚度減少，較適合皮膚能捏出2.5公分厚脂肪、BMI指數小於或等於30者。
減重藥物原理(類腸泌素針劑)
除了透過非侵入式的儀器進行減脂治療，近年來也有類似人體腸泌素GLP-1成份的針劑，一般而言，在進食後血糖會開始上升，促使腸道分泌腸泌素，進而刺激胰島素分泌，使葡萄糖能從血液中進入到人體細胞儲存成能量，另外，腸泌素也能使胃排空速度和食欲降低、減少飢餓感，因此，透過類似人體腸泌素的針劑，可增加飽足感和減少食物攝取量，幫助體重減輕。
▲醫美診所院長翁書賢進行身材管理療程評估。
專業醫師助身材管理 多管齊下瘦提升效果
由於每個人的身體條件和身材狀況都不盡相同，醫美診所主治醫師古恬音也提醒愛美人士們，在進行療程前應選擇專業醫師進行諮詢，依個人狀況安排身材管理療程。此外，除了施作療程外，搭配良好的生活、運動習慣，也能讓減重效果事半功倍。
▲古恬音醫師建議愛美人士在施作療程前先接受專業諮詢、進行專屬身材管理規劃。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54280
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw