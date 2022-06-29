計程車上不能翹腳！OL「美腿交叉照」迷暈全場：妳是例外
今（2022）年4月，台中市一名女子在搭乘特斯拉的多元計程車時，腳踩在前方椅墊遭司機制止，氣不過竟將腳伸到司機面前，要他聞聞看乾不乾淨，脫序離譜行徑引發各界熱議，因此不少同行司機也都在椅背貼出告示；對此一名OL就拍下某計程車「不要翹腳」的公告，不過圖中她的一雙美腿，卻讓網友們大歪樓。
一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，圖中可見，她坐在計程車內，前方副駕椅背貼有「尊重別人，也注重衛生，請不要翹腳」的文字公告，不過車內穿著裙子的原PO，卻剛好就翹著腳，看著前方刻意放大「請不要翹腳」的公告，她也詢問網友「我是不是該把腳放下來…」
貼文曝光後掀起熱議，至今已有6千多名網友按讚，不過比起車內翹腳的議題，更多人注意到的，是原PO的一雙美腿，紛紛逗趣回應「這雙腿，只能同意翹腳」、「這就不用放下了，請妳隨意」、「這雙腿，可以忍受妳翹腳」、「這在我車上，腳要怎麼放都可以」、「司機真的能專心開車嗎」、「原本想開罵，但看了看，好啦給妳翹啦」。
不過，也有少數人認為，無視司機公告有些不妥當，對此原PO也澄清，這樣翹其實是被允許的，司機會貼此公告，主要意思是，希望客人不要把腳整隻都放在座椅上；網友們也表達贊同「還有不想被踢到前面的座椅背吧，倘若下一位乘客看到白白髒髒的痕跡，對計程車的清潔觀感不好」、「我開車也很不喜歡後座的人翹腳，把別人椅背弄髒都不會不好意思」。（編輯：張志浩）